Ferstl Sensationssieger beim Super-G in Kitzbühel

Ein Jahr nach dem Triumph von Thomas Dreßen (zu Gast in Blickpunkt Sport um 21.45 Uhr) in der Abfahrt auf der legendären Streif konnten die deutschen Fans erneut jubeln. Josef Ferstl gelang im Super-G mit der Startnummer eins ein Fabellauf. Nach Platz sieben in der Abfahrt drehte der für den SC Hammer startende 30-Jährige noch einmal richtig auf und legte eine Zeit vor, die niemand mehr knacken konnte.

Doch die Zeitabstände waren knapp: Der Franzose Clarey hatte acht Hundertstel Sekunden Rückstand, Dominik Paris aus Italien als Dritter nur 0,10 Sekunden. Für den Bayern ist es der zweite Weltcup-Sieg.

"Wahnsinn, es ist brutal eng! Ich habe mich voll reingehauen und wusste, ich muss kämpfen, das ist die Streif! Ich bin happy." Josef Ferstl

Wie der Vater so der Sohn

Josef Ferstl setzt damit eine Familientradition fort. Sein Vater Sepp war 1978 und 1979 in der Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel erfolgreich. Es ist der erste Erfolg eines Deutschen überhaupt bei einem Weltcup-Super-G auf der Streif.