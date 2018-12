Ferstl am Geburtstag Elfter, Hilzinger überrascht im Slalom

Skirennfahrer Josef Ferstl hat seinen Aufwärtstrend im WM-Winter bestätigt. Nach Platz elf in der Abfahrt holte er an seinem 30. Geburtstag beim Super-G im italienischen Bormio wieder Platz elf. Der Sieg ging wie in der Abfahrt an Dominik Paris.

Ferstl hatte am Freitag bei der knüppelharten Abfahrt und am Samstag beim Super-G auf der Stelvio von Bormio viel Selbstvertrauen für die wichtigste Phase der alpinen Ski-Saison geholt. Ferstl hatte 1,34 Sekunden Rückstand auf den Sieger Dominik Paris (1:29,95 Minuten). Der Österreicher Matthias Mayer (+0,01) wurde Zweiter vor dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+0,46).

"Echt ein cooler Super G", sagte Ferstl nach dem Rennen im ZDF-Interview. Ganz zufrieden war er aber dann doch nicht. "Es war ganz o. k. die Fahrt. Unten hätte "ich einfach noch die direktere Linie probieren sollen. Das war einfach das falsche Rezept."

Sander in Top 15

Besser als am Vortag lief es für Andreas Sander. Mit Platz 13 konnte der 29-Jährige das Jahr noch Positiv abschließen, nachdem er in der Abfahrt als 35. doch ein eher enttäuschendes Ergebnis eingefahren hatte. Dominik Schwaiger landete auf Rang 30, Manuel Schmid wurde 33.