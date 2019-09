Felsklettern für Einsteiger im Wilden Kaiser

Schwindelfreiheit, Trittsicherheit und Kondition sind Voraussetzungen, um die Klettertouren im dritten Schwierigkeitsgrad - das ist leichte Felskletterei - bewältigen zu können. Interessierte sollten sich am Berg und im unwegsamen Gelände sicher bewegen können und Spaß an neuen Herausforderungen haben - körperlichen wie mentalen.

Ausreichend Kondition

Da die Einstiegstouren am Wilden Kaiser - Kaiserhochsechs genannt - tagesfüllend sind und bis zu 1.200 Höhenmeter rauf und runter zurückgelegt werden, sollte man über ausreichend Kondition verfügen, um sich auch am Ende der Tour noch auf jeden Schritt konzentrieren zu können. Klettererfahrung ist nützlich, aber nicht zwingend. Einsteiger können diese Touren nur mit Unterstützung eines Bergführers machen, der die Gästee in einer Einer- oder Zweierseilschaft während der gesamten Tour sichert.

Kletterausrüstung gestellt

Jeder Gast trägt in seinem Tagesrucksack Brotzeit, Wechselwäsche, Getränk, Jacke. Bis zum Einstieg in die Kletterroute sollte noch der Hüftgurt und der Kletterhelm, der von den Kitzbühler Bergführern gestellt wird, in den Rucksack passen. Der Bergführer sorgt für alle anderes Ausrüstungsgegenstände wie Seil und Karabiner. Zum Klettern im dritten Schwierigkeitsgrad reichen für die Touren im Wilden Kaiser normale Wanderschuhe.

Klettern weckt das Kind in dir

Wie lernt man klettern? Indem man es ausprobiert! Jeder kann sich sicher an seine Kindheit erinnern, als er anfing über alles oder auf alles zu klettern, was ihm in den Weg kam: Bäume, Felsen, Sofas, Zäune. Diese Fähigkeit sich zu bewegen hat unser Körper nicht vergessen - und man kann sie sehr schnell aktivieren.

Wo kann ich mich festhalten, wo ist Platz für meinen Fuß? Griffe und Tritte zu finden, seine Beine in die Felswand zu spreizen, den Ellbogen, die Hand zu benutzen, um sich wo gegenzudrücken oder einzuklemmen - das braucht ein wenig Zeit. Aber die Bewegungen machen Spaß und beim Klettern verfliegt die Zeit rasend schnell, weil es so abwechslungsreich ist.