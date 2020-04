Felix und Basti im Fußballfieber - Kinderbuch für guten Zweck

Herzensangelegenheit - besonders in Corona-Zeiten

Die Vermittlung der gesellschaftlichen Werte und der Einsatz für die Freude an Sport und Bewegung ist den beiden Autoren eine Herzensangelegenheit. Erst recht in Corona-Zeiten, in denen die Kids nicht mit ihren Freunden oder im Verein kicken können. Das erwähnt auch Gesundheitsminister Jens Spahn in seinem Vorwort zu dem Buch: "Freundschaft, Zusammenhalt und Fairness sind wichtige Werte - in der aktuellen Situation und darüber hinaus. Nicht nur die Bundesliga-Clubs warten darauf, wieder loslegen zu können. Auch viele Kinder und Jugendliche wollen zurück auf den Bolzplatz oder ins Training ihres lokalen Sportvereins."

"Für die Kinder ist das super. Es sind viele wichtige Aspekte drin wie Bewegung, Freundschaft, Teamgeist. Auch sieht man, dass man mit Freunden unterschiedlicher Nationen zusammen sein und Spaß haben kann. Und das Ganze für einen guten Zweck!" Bastian Schweinsteiger