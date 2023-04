Felix Neureuther und René Adler: Karriereende - was dann?

Was mache ich eigentlich, wenn die Struktur meines Alltags zusammenbricht oder ein wichtiger Lebensabschnitt endet? Darum geht es in der neuesten Ausgabe von "Pizza & Pommes", die ab sofort in der ARD-Audiothek abrufbar ist. Zu Gast ist René Adler, der selbst sagt, er sei nach seinem Karriereende als Fußballprofi in ein Loch gefallen, aus dem er sich wieder herauskämpfen musste.

Mit dem Ex-Nationalkeeper diskutieren Felix Neureuther und Philipp Nagel, was lebenseinschneidende Erlebnisse, wie ein Karriereende, mit einem Menschen machen und ob man sich auf solche Einschnitte vorbereiten kann. Außerdem klären sie, woher Felix den Golfer Tiger Woods kennt und was René mit Felix' Beziehung zu tun hat.

Neureuther und Adler: Unterschiedliche Vorbereitungen auf das Karriereende

"Ich wusste, wann bei mir der Zeitpunkt ist, und dann habe ich schon alles während der Karriere vorbereitet, wie es dann weitergehen muss. Und das war einfach", sagt Felix Neureuther im Podcast über sein Karriereende 2019. Bei René Adler waren die Schritte nach der aktiven Profi-Karriere nicht so vorbereitet. Das merkte der heute 38-Jährige schon zu seiner aktiven Zeit.

Ein besonders einschneidendes Erlebnis war hierbei nach eigener Aussage die WM 2010, die Adler wegen einer Verletzung verpasste und damit seinen Stammplatz im DFB-Tor verlor. Hier habe er gemerkt, "dass mein Leben nicht nur auf einer Säule aufgebaut sein darf. Und diese Säule war bei mir bis zum Zeitpunkt X immer nur Fußball und als dann diese Säule Risse bekam und gebröckelt hat, dann bist du halt echt in ein Loch gefallen. Und irgendwie ging es mir damals echt nicht gut", sagt Adler rückblickend in der neuen Folge "Pizza & Pommes".

Neureuther über die Heim-WM 2011: "Ich habe komplett versagt"

Felix Neureuther hatte, wie er selbst sagt, einen ähnlichen Moment in seiner Karriere - bei der Heim-Ski-WM in Garmisch Partenkirchen 2011. "Ich habe komplett versagt, und ich habe danach zu mir gesagt 'okay, so wie ich jetzt funktioniere, so funktioniere ich eben nicht, sondern ich muss viele Dinge anders machen'". Damals sei er zu verkrampft gewesen: "Ich habe versucht, alles hundertprozentig perfekt zu machen. Bloß keine Störfeuer von außen. Ich habe nicht zu Hause geschlafen, obwohl diese Rennen daheim in Garmisch waren, sondern im Mannschaftshotel. Ich war abgeschottet. Totaler Blödsinn. So funktioniere ich nicht."

Zwei Jahre später bei der Weltmeisterschaft in Schladming sei er deutlich lockerer mit der Situation umgegangen, erzählt Neureuther. "Da habe ich zu den Helfern Servus gesagt, habe die Zuschauer begrüßt, ich habe dann Autogramme gegeben." Am Ende reichte es zur Silbermedaille. Die Lehre sei für ihn gewesen: "Ich kann nicht funktionieren, wenn alles nur zu tausend Prozent immer perfekt sein muss, sondern du musst auch Fehler zulassen"

Darum geht's - Themenmix von "hart" bis "soft"

"Pizza & Pommes" ist ein Sportpodcast von BR24Sport. Pro Folge setzen Felix Neureuther und Philipp Nagel ein Schwerpunktthema. In den ersten beiden Folgen etwa geht es um Nachhaltigkeit im Wintersport und um Ernährung. Neben persönlichen Ansichten liefert Felix Neureuther Anekdoten aus der Welt des Sports, unterhaltsam verpackt im Austausch mit Philipp Nagel, der mit seinem journalistischen Hintergrund Daten, Fakten und Einordnung liefert. Neben "harten" politischen Themen haben auch "weichere" lockere Themen ihren Platz, beispielsweise die Freizeitgestaltung im Hause Neureuther.

Philipp Nagel: "Wir möchten die unterhaltsame Ansprechhaltung eines Plauder-Podcasts herstellen, immer nah dran am echten Leben. Wir diskutieren Themen, die den Menschen im Alltag, auf Social Media oder beim Sport Schauen begegnen."

Die Podcast-Community kann sich auch selbst beteiligen und Themenvorschläge, Wünsche oder Anregungen an pizzaundpommes@br.de mailen.

Wo gibt's "Pizza & Pommes"?

"Pizza & Pommes" ist abrufbar in der ARD Audiothek, bei BR24Sport und überall, wo es Podcasts gibt. Neue Folgen erscheinen im Zwei-Wochen-Rhythmus.