Felix Neureuther sorgt sich um Wintersport-Nachwuchs

Zusammen mit Bayerns Sportminister Joachim Herrmann (CSU) gab Neureuther den Startschuss für das Projekt "Beweg dich schlau! Championships" .Ziel der Kampagne ist es, Kinder und Jugendliche wieder zu mehr Sport und Bewegung zu animieren. Über Aktionstage an bayerischen Schulen können sich Schulklassen für "das große Finale" im Rahmen der European Championships im August 2022 im Münchner.

Der BR-Sportexperte engagiert sich sich schon lange dafür, dass sich Kinder mehr bewegen. So hat er auch die Reihe "Fit mit Felix" ins Leben gerufen, in der Kinder spielerisch für den Sport motiviert werden sollen. Neureuther präsentierte dort Übungen, die zuhause leicht gemacht werden konnten.

"Spielplatz der Kinder sollte nicht zuhause sein"

Der 37-Jährige hofft, dass dieses Jahr wieder mehr Kinder in den Schnee und an die frische Luft können. Im vergangenen Winter war das wegen strenger Corona-Maßnahmen nicht immer möglich: "Der Spielplatz der Kinder sollte nicht zu Hause in den eigenen vier Wänden sein, sondern der Spielplatz sollte draußen in der Natur sein. Und deswegen darf es dieses Jahr nicht eine Ausgangssperre geben, so dass die Kinder keinen Sport machen können. Das geht nicht mehr. Das, was letztes Jahr war, das hat schon genügend Schaden angerichtet."

BLSV-Präsident Ammon sieht großes Potential

Der Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV), Jörg Ammon, sieht in der Kooperation mit dem Freistaat Bayern und der Felix-Neureuther-Stiftung großes Potenzial für Kinder und Jugendliche: "Die Zusammenarbeit mit dem Freistaat und der Felix-Neureuther-Stiftung eröffnet uns viele Möglichkeiten, um Kinder und Jugendliche anzusprechen. Speziell diese Zielgruppe leidet unter der Corona-Pandemie ganz besonders."