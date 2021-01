Felix Neureuther: "So kann es nicht weitergehen!"

Kritik an FIS-Arbeitsgruppe

Nach den guten Ergebnissen auf der legendären Streif in Kitzbühel lobte Neureuther die Körpersprache von Andreas Sander und Romed Baumann. Auch die Tatsache, dass die Abfahrsspezialisten trotz des Erfolges "noch nicht zufrieden" sind, wertete der Experte positiv, schließlich habe es noch nicht für das Treppchen gereicht. "Es ist der erste wichtige Schritt, dass du ein Ziel vor Augen hast", erklärte Neureuther im Interview. Auch Nachwuchsfahrer wie Simon Jocher lobte er für ihre gute Einstellung.

Allerdings wurde das Kitzbühl-Wochenende auch von diversen schweren Stürzen überschattet, weshalb das Thema Sicherheit wieder in den Fokus gerückt ist. Zwar gebe es eine entsprechende Arbeitsgruppe bei der FIS , "es bringt aber nichts, wenn man Gruppen zusammenstellt, die sich mit dem Thema Sicherheit beschäftigen, und die Mitglieder dieser Gruppe nicht viel Ahnung vom Skisport haben", so Neureuther. Der ehemalige DSV-Athlet würde sich wünschen, "dass die Sportler mehr mit einbezogen werden und gemeinsam an einer Lösung arbeiten".

Linus Straßer als WM-Favorit

Im Hinblick auf die kommende WM in Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar) traut Neureuther dem deutschen Team einiges zu. Linus Straßer nannte er "das heißeste Eisen im Feuer" und hält den 28 Jahre alten Slalom-Spezialisten für "einen klaren Medaillenfavoriten". Aber auch bei den Abfahrern sieht er Potential, auch wenn es zuletzt noch nicht ganz für das Podest gereicht hat. "Bei einer WM kann immer viel passieren. Wenn jeder alles gibt und an dem einen Tag alles passt, können wir vorne mitfahren", so die Einschätzung des 36-Jährigen.

Neureuthers Einschätzung zufolge hat Straßer "aus den vergangenen Jahren, in denen es nicht so gut lief", gelernt. Dieses Jahr sei er erstmals - auch aufgrund seiner Verletzung und der fehlenden Zuschauer - ohne Druck in die Saison gegangen. "Jetzt ist er so gefestigt, dass er egal unter welchen Umständen seine Trainingsleistung abrufen kann", lobte der Experte vor dem Nachtslalom in Schladming.

Bei den Damen könnte Kira Weidle für ein gutes Ergebnis sorgen. "Kira ist technisch extrem gut und hat das Zeug, aufs Podium zu fahren", sagte Neureuther. Allerdings sei das Niveau ganz vorne bei den Frauen "sehr hoch" und Athletinnen wie Sofia Goggia oder Corine Suter derzeit "kaum zu schlagen".

Rückkehr von Thomas Dreßen bis zur WM?

Neureuther glaubt fest an ein baldiges Comeback von Thomas Dreßen. Der Experte hat ihn bei einem seiner ersten Versuche auf Schnee nach seiner Hüft-OP fahren sehen. "Das hat sehr sehr gut ausgesehen", resümierte Neureuther. Das "Dreßen-Gefühl" sei sofort wieder spürbar gewesen. Seine Mentalität zählt er zu Dreßens Stärke. "Er ist sehr gefestigt im Kopf und weiß was sein Ziel ist. Er will zur WM und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das erreichen wird", prognostizierte Neureuther.

"Ich würde es Thomas Dreßen sehr wünschen. Wir brauchen ihn und er tut unserem Sport extrem gut". Felix Neureuther