Felix Neureuther: Gletscherschutz statt Skiweltcup?

"Es muss ein Testverbot geben wie in der Formel 1, es darf nicht mehr erlaubt sein, im Sommer zwischen Juni und September auf den Gletschern zu trainieren", sagte ARD-/BR-Wintersportexperte Felix Neureuther in einem Gespräch mit dem Sport-Informationsdienst (SID).

Weltcupauftakt in Sölden "aus der Zeit gefallen"

Auch den üblicherweise Ende Oktober angesetzten Ski-alpin-Weltcupauftakt auf dem Rettenbachferner in Sölden sieht er skeptisch, der 37-Järhige wünscht sich eine Verschiebung in den November. "Um die Jahreszeit liegt wieder Naturschnee auf den Gletschern, und dann ist das auch in Ordnung. Der Weltcup-Auftakt Ende Oktober ist für mich aus der Zeit gefallen", so Neureuther.