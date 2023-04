Felix Neureuther: "Du brauchst Visionen, Ziele und Disziplin""

Work-Life-Balance und Struktur

Doch heute genießt Neureuther sein Dasein als Familienmensch und TV-Experte. "Work-Life-Balance" und "Struktur" sind die Zauberworte für den ehemaligen Weltklasseskiläufer. Der Wechsel vom aktiven Rennsport in den Ski-"Ruhestand" hat auch bei ihm gedauert.

"Du brauchst eine feste Struktur am Tag, das ist ganz entscheidend meines Erachtens. Nach dem Leistungssport haben sich meine Strukturen natürlich komplett geändert. Ich musste schauen, dass ich für mich eine eigene Struktur in den Tag hineinbringe", sagt er heute.

Selbstdisziplin, Visionen, Ziele

Eine weitere Erfolgsformel in seinem Leben: Selbstdisziplin. "Du kannst Grenzen überschreiten, wenn du die nötige Selbstdisziplin hast", sagt Neureuther im Podcast: "Du brauchst eine Vision. Du brauchst Ziele. Du brauchst eine Leidenschaft dahinter und dann kannst du unfassbar Vieles schaffen."

Weltcup mit Rückenschmerzen

Beispielhaft nennt er eines seiner vielen Karriererennen: "Ich bin am Start mit zwei tauben Beinen und mit solchen Rückenschmerzen gestanden, dass ich nicht mal gerade stehen konnte. Und ich konnte diese Schmerzen ausblenden. Also ich sage nur: Du kannst so viele Dinge schaffen, wenn du das vom Kopf her irgendwie schaffst, richtig umzusetzen. Das ist Wahnsinn. Und das kann jeder definitiv."