Felix Neureuther: "Die Familie weiß schon Bescheid"

"Ich glaube, ich habe einen sehr guten Plan"

Weiter sagte Neureuther, der Übergang vom Sportler ins Berufsleben sollte fließend verlaufen. "Ich glaube, ich habe einen sehr guten Plan und freu mich sehr darauf." Fest steht: Einen Zirkus wie andere Skirennläufer das vorgemacht haben, will Neureuther bei seinem Abschied nicht geben: "Wenn ich am Start stehe, will ich Leistung zeigen und keine Abschiedstournee machen. Ich mag nicht in irgendeinem Anzug runterfahren oder so. Solange ich Rennen fahre, geht es einzig und allein um den Sport, da will ich hundertprozentig Sportler sein."

Das will er auch noch bei der Alpinen Ski-WM, die vom 4. bis 15. Februar im schwedischen Are stattfindet. Neureuther traut sich dort durchaus zu, eine Medaille zu holen: "Wenn jemand an drei Weltmeisterschaften nacheinander eine Medaille gewinnt, kann man bei der vierten WM auch auf ihn zählen."