Felix Neureuther: "Der Skisport muss stattfinden"

Kaum Einschränkungen im Training

Der Trainingsalltag der Wintersportler ist von der Corona-Pandemie nur wenig beeinträchtigt, weiß Neureuther. "Die Bedingungen sind für alle gleich, niemand konnte dieses Jahr zum Training wegfliegen." Und weiter: "Maske tragen in der Gondel, Abstand halten, und wir sind ja sowieso Frischluftsportler", so der 36-Jährige.

Von "Sektoren" bis "Bubbles" - das Hygienekonzept der FIS

Neureuther zeigte sich angesichts des Hygienekonzept, das der internationale Ski-Verband (FIS) erarbeitet hat, vorsichtig optimistisch. Man habe sich viele Gedanken gemacht, nun soll die Strecke in mehrere Sektoren aufgeteilt werden, um Athleten und ihre Betreuer von Helfern und Medienvertretern trennen zu können. "Außerdem sind wir ja an der frischen Luft, das erleichtert vieles", so Neureuther. Auch kursiert derzeit die Idee, Weltcuprennen in sogenannten "Bubbles" stattfinden zu lassen - also an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden am selben Ort -, um Reisen zu vermeiden. Wie gut das Konzept am Ende umsetzbar ist, wird sich am Wochenende in Sölden zum ersten Mal zeigen.