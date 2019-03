Beim Weltcupfinale in Soldeu hatte Neureuther im Slalom nach dem ersten Lauf Rang auf Rang acht gelegen. Doch nur der führende Franzose Clement Noel ist weit enteilt. Deshalb hatte Neureuther in seinem letzten Rennen noch gute Chancen, weit nach vorne zu fahren. Sein Rückstand auf den überlegen in Führung liegenden Franzosen Clement Noel betrug 1,67 Sekunden, bis zum drittplatzierten Schweizer Daniel Yule fehlten ihm 0,72 Sekunden. Der Abstand zu den anderen vor ihm liegenden Läufern war aber nicht so groß. Zumindest eine Top-Fünf-Platzierung schien zum Abschied noch möglich. Die verpasste der 34-Jährige allerdings knapp. Doch mit Platz sieben hatte Neureuther im letzten Rennen noch einmal seine Weltklasse gezeigt. "Das war ein gutes Ergebnis für mich", sagte er im ORF.

Noel gewinnt Slalom

Spitzenreiter Noel, Sieger in Wengen und Kitzbühel, wird nicht zu schlagen. Der Franzose hatte vor dem entscheidenden Durchgang schon 0,84 Sekunden Vorsprung auf den Schweizer Ramon Zenhäusern. Auch im zweiten Lauf war der Franzose überragend unterwegs und feierte seinen dritten Weltcup-Sieg. Zweiter wurde der Österreicher Manuel Feller (+0,18). Der Schweizer Daniel Yule (+0,83) wurde Dritter.

Neureuther wollte noch einmal alles zeigen, was er kann

"Ich bin müde, aber ich genieße es wirklich, noch einmal hier runterfahren zu dürfen, es fühlt sich gut an", sagte Neureuther im ZDF: "Es sind so viele Emotionen dabei, das komplett wegzuhalten, ist mir nicht möglich gewesen." Im zweiten Lauf, seinem letzten nach 16 Jahren im Weltcup, "will ich mich ordentlich verabschieden und probieren, noch einmal alles zu zeigen, was ich kann", ergänzte er.

"Ich hatte eine megageile Zeit. Ja, ich hätte mehr gewinnen können, aber das bin halt auch ich, das gehört halt zu mir, so bin ich eben. Nein, es ist alles gut so, wie es ist, ich kann mit einem riesengroßen Lächeln auf diese Zeit zurückblicken." Felix Neureuther