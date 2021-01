Felix Magath und Werner Schuster in Blickpunkt Sport

Der Ex-Bundestrainer hatte es vor dem Abschlussspringen der Vierschanzentournee geahnt: Nach dem Rückschlag von Innsbruck hatte Schuster den deutschen Skisprung-Hoffnungen Karl Geiger und Markus Eisenbichler kein Tournee-Wunder mehr zugetraut. "Es wäre gut, wenn alle ein bisschen runterkommen", hatte der Sport-Experte erklärt. Am Ende wurde es aber für Karl Geiger immerhin noch Platz zwei in der Gesamtwertung. Wie Schusters Bilanz nun aussieht und was er von den deutschen Topsringern in dieser Saison noch erwartet, erzählt er uns in der Sendung Blickpunkt Sport am Sonntagabend (21.45 Uhr).

Felix Magath - der starke Mann der Würzburger Kickers

Außerdem im Studio: Felix Magath. Als sportlicher Leiter bei Flyeralarm Global Sports will er unter anderem die Würzburger Kickers nach oben bringen. Derzeit sind die Unterfranken aber abgeschlagen Tabellenletzter der 2. Fußball-Bundesliga.