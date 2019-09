Felix Magath und Uli Stein zu Gast bei Blickpunkt Sport

Bayern in der Champions League

Nach dem Gastspiel beim Bundesliga-Aufsteiger Paderborn (3:2) geht es für den FC Bayern am Montag in die englische Metropole London. Die Münchner spielen am Dienstagabend in der Champions League gegen den Finalisten Tottenham Hotspur.

"Der FC Bayern hat im letzten Jahr keine gute Saison gehabt. Das lag daran, dass Lewandowski nicht in der Verfassung war, die er vorher schon bei Dortmund gehabt hat oder die er scheinbar in dieser Saison wieder hat", stellt Magath fest. Jetzt könnte er zum entscheidenden Bayern-Spieler auf internationalem Parkett werden, meint der 66-Jährige. Die zuletzt gezeigte Leistung vom Münchner Neuzugang Coutinho beurteilt Magath noch sehr zurückhaltend: "Wenn er gegen Paderborn ein Tor schießt, dann ist das für mich nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal. Wenn Coutinho ein Tor gegen Tottenham macht, dann denke ich anders drüber." Dass er ein "klasse Fußballer" ist, stellt der Trainer-Routinier nicht in Frage, aber "er muss jetzt erst mal in der Bundesliga bei Bayern zurecht kommen und dann auch eine Rolle spielen. Wenn er gegen Tottenham oder Liverpool so auftritt, wenn er da Tore macht und vorbereitet, dann ist das ein Top-Mann."

Der gebürtige Aschaffenburger ist überzeugt davon, dass die Münchner die Vorrunde auf jeden Fall überstehen und vor der Hürde Auswärtsspiel keine Angst haben brauchen: "Bei Tottenham ist zwar das Stadion top, aber in der Mannschaft oder im Klub ist es im Moment etwas schwieriger als beim FC Bayern. Dort ist man mehr uneins als hier."