Felix Loch - Kann der Ex-Rodel-Dominator nochmal zuschlagen?

Dreifacher Olympiasieger, 13 Mal Weltmeister, dazu noch sechs Goldmedaillen bei Europameisterschaften - zweifellos gehört Felix Loch zu den erfolgreichsten Rennrodlern aller Zeiten. Die ersten Titel bei einem Großereignis holte der 1989 in Sonneberg (damals noch DDR) Geborene bei den Weltmeisterschaften 2008 in Oberhof - sowohl im Einsitzer als auch im Team. Mit 18 Jahren wurde er damit der jüngste Weltmeister im Rodeln - ein bis heute gültiger Rekord. 2009 in Lake Placid trug er sich erneut als Doppelweltmeister in die Siegerlisten ein.

Gold gleich bei erster Olympia-Teilnahme

2010 dann Vancouver: Gleich bei seinen ersten Olympischen Spielen holte Loch die Goldmedaille im Einsitzer und setzte sich dabei unter anderem gegen die italienische Rodel-Legende Armin Zöggeler durch. Loch etablierte sich damit nicht nur endgültig in der Weltspitze, sondern von nun an führte praktisch jeder Titel bei einem Großereignis über den 1,91 Meter großen Athleten, der für den RC Berchtesgaden startet. So wiederholte er unter anderem 2014 in Sotschi seinen Olympiasieg im Einsitzer und gewann dort auch noch Gold in der Teamstaffel.

Sieben Mal Gesamtweltcupsieger

In der Folge holte er WM- und EM-Titel in Serie. Auch im "Tagesgeschäft" der Rennrodler, im Weltcup, war er über Jahre hinaus oft fast unschlagbar. Die Bilanz: 48 Siege im Einsitzer, 31 in der Teamstaffel. Das reichte locker, um zwischen 2010/11 und 2020/21 insgesamt sieben Mal den Gesamtweltcup zu holen.

Schwache Saison ausgerechnet vor Peking

Lochs Favoritenrolle bei Olympia hatte sich seit 2010 fast von selbst ergeben, reiste der Sohn von Bundestrainer Norbert Loch doch jeweils mit einem Titel an. Nach Vancouver kam er als Weltmeister, nach Sotschi 2014 als Weltmeister und Gesamtweltcupsieger und vor Pyeongchang 2018 holte Loch immerhin den Gesamtweltcup. Doch auch bei einem Seriensieger stellt sich zuweilen ein Karriereknick ein. Bei Loch ist das ausgerechnet vor den Winterspielen in Peking der Fall. In diesem Winter hat er nur ein einziges Rennen gewonnen: den Sprint im lettischen Sigulda.

Ungewohnte Rolle

Im deutschen Kader ist diese Saison Johannes Ludwig, der sich vorzeitig den Gesamtweltcup sicherte, die Nummer eins. So ist es fraglich, ob Loch in der Teamstaffel eingesetzt wird. Im Einsitzer gilt neben Ludwig unter anderem der Österreicher Wolfgang Kindl als Goldfavorit. Loch, der im Dezember eine Corona-Infektion überstand, geht also in China in einer für ihn ungewohnten Rolle an den Start - als Außenseiter. Nun muss er beweisen, dass er sich auch aus dieser Position Medaillenchancen erarbeiten kann.