Felix Loch im BR24 Sport Social-Media-Talk

BR24Sport-Reporterin Julia Büchler hat sich am Donnerstag (23.9.2020, 19.30 Uhr) mit dem Rodel-Olympiasieger Felix Loch auf dem Instagramkanal von BR24 Sport zum Talk verabredet.

In der letzten Saison war es für den einstigen Dominator der Rodelkonkurrenz nicht rund gelaufen. Beim Weltcup-Finale am Königssee reichte es nur auf Rang vier. In der Gesamtwertung schloss Loch die Saison ohne einen Sieg auf Rang sieben ab. Es war seine schwächste Gesamtplatzierung seit der Saison 2006/07, seinem ersten Winter im Weltcup.

Auch bei der WM in Sotschi hatte der Athlet vom RC Berchtesgaden mit Rang neun enttäuscht, die Fortsetzung seiner Karriere bis zu den Winterspielen in Peking 2022 schien daraufhin fraglich. Ein vorzeitiger Abschied war aber laut Loch "auf gar keinen Fall" ein Thema.

Immerhin konnte der 31-Jährige bei den Winterspielen in Vancouver 2010 Einzelgold und in Sotschi 2014 Einzel- und Team-Gold feiern. Dazu stehen in der Karriere des Wahl-Oberbayern 13 WM- und fünf EM-Erfolge zu Buche.