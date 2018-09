Felix Götze widmet Tor seinem Bruder Mario

Felix Götze vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg hat seinen 1:1-Ausgleichstreffer beim Rekordmeister Bayern München seinem Bruder Mario gewidmet. "Der erste Anruf geht an ihn. Ich wäre nicht hier ohne ihn - ohne seine Tipps. Das Tor ist für ihn", sagte der 20 Jahre alte Verteidiger bei Sport1. Mario Götze, WM-Held von 2014, hat derzeit bei Borussia Dortmund keinen leichten Stand und ist seit Wochen außer Form.

Felix Götze: Habe dem FC Bayern viel zu verdanken

Felix Götze, der in der Jugend des FC Bayern gespielt und in vergangenen Saison zum Profikader gehört hatte, hatte nach einem Patzer von Nationaltorhüter Manuel Neuer kurz vor Schluss für die Überraschung gesorgt und den Münchnern den achten Pflichtspielsieg in Folge vermasselt. "Ich wollte nicht zu viel jubeln. Ich habe dem FC Bayern viel zu verdanken", erklärte Götze und freute sich auch über Glückwünsche der alten Teamkollegen: "Alle haben sich für mich gefreut. Sie haben es mir gegönnt. Das spricht auch für den FC Bayern."

Götze vermasselte Pflichtsieg für die Bayern

Mit seinem ersten Bundesliga-Tor hat Felix Götze seine ehemaligen Bayern-Kollegen abgewatscht. Der Tabellenführer und deutsche Fußball-Serienmeister musste sich am Dienstagabend im Derby gegen einen aufsässigen FC Augsburg mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Der eingewechselte Götze glich in der 87. Minute mit der Brust nach einem Fehler von Nationaltorhüter Manuel Neuer aus.