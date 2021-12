Felix Brych: Der letzte Pfiff auf großer Bühne

Am Dienstag, kurz vor 23 Uhr, wird Felix Brych drei Mal in seine Pfeife blasen: Die letzten Pfiffe des 46-jährigen Münchners auf internationaler Bühne. Sein 69. Champions-League-Spiel wird gleichzeitig sein letztes sein. Denn am Dienstag beendet Brych seine internationale Laufbahn.

Seine Weltkarriere begann mit einem Kreuzbandriss. Ein kurzer Moment in einem Jugendspiel und das Fußballer-Dasein des Teenagers war mehr oder weniger beendet und der junge Felix entschied, sich voll und ganz dem Schiedsrichter-Dasein zu widmen. Brych spielte damals bei dem Münchner Sportverein SV Am Hart. Dank dieser Verletzung hat der kleine Verein aus dem Münchner Norden Jahre später auf seiner Webseite unter dem Reiter "Fußball" drei Rubriken: Herren, Jugend, Fifa-Schiedsrichter.

Brych - Ein "bissl einen Hau" braucht es schon

Michael Hobelsberger spielte mit Brych in einer Mannschaft als dessen Weg zum Unparteiischen begann. Als ihr C-Jugend-Trainer, der selbst Bayernliga-Schiedsrichter war, nach Assistenten suchte, haben Hobelsberger und Brych die Hand gehoben. "Ich bin da schnell wieder ausgestiegen. Mit 14 Jahren in der Freizeit andauernd zu irgendwelchen Bayernliga-Spielen fahren, dazu muss man schon ein bissl einen Hau haben", sagt Hobelsberger dem Bayerischen Rundfunk lachend und ergänzt: "Man hat früh gemerkt, dass Felix Talent und auch den nötigen Ehrgeiz hatte."

Brychs Aufstieg in die internationale Elite verlief schnell und ebenso geradlinig wie sein Auftreten auf dem Platz. Mit 18 Jahren pfiff der Münchner das erste Herrenspiel, mit 24 wurde er DFB-Schiedsrichter, zwei Jahre später leitete er das erste Profi-Spiel. "Man hat damals schon gemerkt, dass er unbedingt nach oben kommen und als Schiedsrichter Karriere machen wollte", berichtet Hobelsberger. "Je weiter entfernt er von München pfeifen durfte, desto mehr Spaß hatte er."

Rekord-Schiedsrichter der Champions League

2008 durfte Brych das erste Mal so richtig weit weg. Sein erstes Champions-League-Spiel: Liverpool - Eindhoven. Für Liverpool trafen Steven Gerrard, Robbie Keane und Dirk Kuyt. Brych zückte nur eine gelbe Karte. Doch das sollte nicht immer so bleiben. 163 Platzverweise zeigte der Schiedsrichter bislang in seiner Karriere, die ihn zu den Weltmeisterschaften nach Südafrika 2014 und Russland 2018 führte. Zur Europameisterschaft 2016 nach Frankreich und zur EM 2020, bei der er das Halbfinale pfiff. Zu elf Euro-League und 68 Champions-League-Spielen.

"Bis heute bekommen wir Fanpost für Felix." Robert Schaller, Vorstandsvorsitzender des SV Am Hart

Sein aufrechter Gang, seine durchgestreckte Brust, seine bestimmte, kontrollierte Gestik - Brych ist ein Schiedsrichter, der Spiele leitet, ohne selbst im Mittelpunkt stehen zu wollen. Kein lässiger Habitus wie bei Howard Webb, keine strengen, aufgerissenen Augen wie Pierluigi Collina, keine Kumpelei mit den Starspielern wie bei Mateu Lahoz.

Brych: Vom guten Fußballer zum Weltklasse-Schiedsrichter

"Die straighte Art, zu zeigen: Das ist meine Entscheidung und zu der stehe ich - das hatte Felix von Anfang an", erzählt Hobelsberger, der Brych als hervorragenden Fußballer bezeichnet. Als Spieler habe er als Libero den Spielaufbau gemacht.

"Der konnte das Spiel richtig gut lesen. Und das merkt man bis heute, wenn er pfeift. Bei manchen Schiedsrichtern denkt man ja, dass die noch nie gegen einen Ball getreten haben. Felix hat wirklich Ahnung und kann schwierige Situationen gut einschätzen."