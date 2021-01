Fehlstart ins neue Jahr: Nürnberg verliert in Heidenheim

Engagiert, aber ohne Durchschlagskraft in der Offensive: So kompakt lässt sich der Jahresauftakt des 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga beschreiben. Die Mittelfranken verloren 0:2 beim 1. FC Heidenheim.

In der ersten Halbzeit zeigten beide Mannschaften offensiv durchaus gefällige Ansätze. Allerdings fehlte im Strafraum die Konsequenz. Durchaus überraschend brachte Denis Thomalla die Hausherren fast mit dem Pausenpfiff in Führung (45.).

Nürnberg glückt nur noch der Anschlusstreffer

Im zweiten Durchgang mühte sich der Club um den Ausgleich, doch auch Heidenheim suchte die Vorentscheidung. Die kam nach 76 Minuten. Patrick Mainka nickte nach einer Ecke zum 2:0 ein.

Rote Karte für Club-Trainer Klauß

Turbulent wurde es noch einmal in der Schlussphase. Den vermeintlichen Anschlusstreffer von Adam Zrelak (88.) nahm der Video-Schiedsrichter wegen Abseits zurück. Dies brachte Nürnbergs Trainer Robert Klauß in Rage: Er trat eine Trinkflasche aufs Feld und erhielt von Schiedsrichter Michael Bacher die Rote Karte.

Der 1. FC Heidenheim nimmt durch den Sieg Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen auf. Der 1. FC Nürnberg hängt mit 19 Zählern weiter im Tabellenmittelfeld fest.