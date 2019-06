Federer feiert Rekord: zehnter Titel in Halle

Der 37-Jährige besiegte im Finale den Belgier David Goffin nach 1:23 Stunden mit 7:6 (7:2), 6:1. Sein 102. Titel auf der Tour war für Federer ein besonderer, noch nie hatte er ein Turnier zehnmal gewonnen.

Zweistelliger Titelträger eine Ausnahme im Tennissport

Federer ist nun der einzige Spieler neben dem Spanier Rafael Nadal (zwölf Titel bei den French Open, elf Siege in Monte Carlo und Barcelona), der in der Open Era eine zweistellige Anzahl an Titeln bei einem Turnier aufweisen kann. Gleichzeitig ist der Schweizer durch seinen Sieg bei den Noventi Open der älteste Spieler seit Ken Rosewall, der auf der ATP-Tour einen Titel gewinnt. Die australische Legende hatte 1977 in Hong Kong im Alter von 43 Jahren triumphiert.