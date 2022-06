Fechterin Leonie Ebert holt Europameistertitel in der Türkei

Goldener Auftakt bei der Fecht-EM: die Würzburgerin Leonie Ebert hat zum Start der Titelkämpfe in Antalya Gold mit dem Florett gewonnen. Die 22-Jährige setzte sich am Freitagabend im Finalgefecht gegen die zweimalige Weltmeisterin Arianna Errigo aus Italien mit 15:11 durch. Vorher hatte Ebert die frühere Titelträgerin Alice Volpi (ebenfalls Italien) mit 15:9 ausgeschaltet.

Größter Erfolg der Karriere

Für die unterfränkische Olympiateilnehmerin ist es die erste EM-Einzelmedaille und der größte Erfolg ihrer Karriere. 2017 hatte die viermalige deutsche Meisterin mit dem Team Bronze gewonnen. Der Deutsche Fechter-Bund kann nach Eberts Triumph gelassen auf die weiteren Wettbewerbe blicken: Bei Olympia in Tokio war Deutschland im Umbruch ohne Medaille geblieben, am 15. Juli beginnt die WM in Kairo.

Fecht-Team im Neuaufbau

Am ersten Wettkampftag scheiterten in der Türkei die Säbel-Männer um den topgesetzten Matyas Szabo allesamt spätestens im Achtelfinale. Nach dem Karriereende von Ausnahmefechter Max Hartung befindet sich das Team, das bei der Heim-EM 2019 Gold gewonnen hatte, im Neuaufbau. Erstmals seit den Titelkämpfen in Düsseldorf findet wieder eine EM statt. Samstag und Sonntag stehen weitere Einzelwettbewerbe auf dem Programm, zum Start in die kommende Woche beginnt der Kampf um die Team-Medaillen.