Fecht-EM: Ebert feiert Team-Bronze mit deutschen Florett-Frauen

Für Deutschland waren neben Europameisterin Ebert Leandra Behr, Kim Kirschen und Anne Sauer an den Start gegangen. Nach einer deutlichen 23:45-Niederlage im Halbfinale gegen Italien setzte sich die Auswahl des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) im Match um Bronze mit 45:31 gegen Polen durch. Die Goldmedaille gewannen souverän die Italienerinnen im Finale gegen Frankreich (45:25).

Deutschlands Säbel-Männer mussten sich derweil bereits im Viertelfinale auf dramatische Weise der Ukraine geschlagen geben (44:45). Am Freitag hatte Ebert dem deutschen Team mit ihrem Einzel-Titel einen Start nach Maß in die Titelkämpfe in der Türkei beschert.

Bei Olympia in Tokio war Deutschland im Umbruch ohne Medaille geblieben, am 15. Juli beginnt die WM in Kairo.