FCN: Weinzierl trainiert vor Debüt "mehrere Systeme"

Weinzierl: Gegner Kiel hat zu wenig Punkte

Weinzierl sieht in Gegner Kiel eine "gestandene Zweitligamannschaft, die aktuell zu wenig Punkte haben, für das, was sie gebracht haben". Aufpassen müsse seine Mannschaft auf die Offensive der Störche, die regelmäßig "eine hohe Anzahl an Chancen immer wieder, die sie sich erarbeiten, und eine gute Struktur im Spiel" habe. Es werde also eine "schwere Aufgabe", dennoch ist für den neuen Trainer klar: "Wir spielen zuhause. Mit den eigenen Fans im Rücken werden wir auf Sieg spielen."

Der Club liegt aktuell auf Tabellenplatz 14 mit nur zwei Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz. Mit einem Sieg könnte man mit Gegner Kiel gleichziehen und sich ein bisschen Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Aus für Klauß - macht Weinzierl den Club besser?

