FCN-Verteidiger Margreitter : "Mutig, aber nicht naiv!"

Nicht mehr "Holladrio" blind nach vorne

Naiv hat sich der Club in der Hinrunde schon mehrfach angestellt und vor allem in den Auswärtspartien bei Borussia Dortmund (0:7) und RB Leipzig (0:6) reichlich Lehrgeld gezahlt. Dagegen mutete das 0:3 vom Wochenende beim FC Bayern München fast schon wie ein Erfolg an. "Wenn man nur das Positive rausziehen will, dann vielleicht. Aber kein Sportler verliert gerne so klar", so Margreitter, der es als probates Mittel für einen Aufsteiger ansieht, sich wie in München auch mal gut gestaffelt in der eigenen Hälfte aufzustellen und den Gegner kommen zu lassen. "Wir spielen alle erstmals konstant Woche für Woche auf diesem Niveau und haben gerade den Lerneffekt, dass man eben nicht mehr versucht, ins offene Messer zu laufen und Holladrio nach vorne zu spielen, so wie es in der 2. Liga oftmals geklappt hat."