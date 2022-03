FCN startet Solidaritätsaktion für Partnerstadt Charkiw

Der 1. FC Nürnberg startet zum kommenden Heimspiel am Samstag gegen den Hamburger SV eine gemeinsame Solidaritätsaktion. Wie der Club mitteilt, werden dazu unter anderem im Stadionumlauf hinter allen Eingängen Spenden gesammelt.

Club sammelt Spenden für Partnerstadt Charkiw

In den Spendentopf wandern auch die Erlöse aus gespendeten Pfandflaschen, zudem kann im ClubHaus in der Innenstadt den ganzen Samstag über gespendet werden. Das Geld soll laut FCN für medizinische und soziale Projekte für Kriegsopfer in der ukrainischen Stadt Charkiw, die die Partnerstadt Nürnbergs ist, verwendet werden.

Spielführerbinden in ukrainischen Farben

Vor der Partie möchten die beiden Teams zudem ein Zeichen für Frieden und gegen Krieg setzen. Sie tragen vor Spielbeginn besondere T-Shirts, die Kapitäne auch während des Spiels eine Armbinde in blau-gelb mit Friedenstaube, heißt es weiter. Zudem werden die Spieler während einer Schweigeminute gemeinsam ein Banner hochhalten.

FCN will Helfernetzwerk aufbauen

"Wir gehen hier nur einen ersten, aber wichtigen Schritt, um auf die unerträgliche Lage der Menschen im Kriegsgebiet aufmerksam zu machen und schnelle Hilfe zu leisten", sagt Club-Sprecherin Katharina Fritsch. Innerhalb der kommenden zwei Wochen wolle der FCN ein Helfernetzwerk aufbauen. Alle, die sich dabei beteiligen wollen, ruft der Verein auf, sich per Mail an unserclub@fcn.de zu wenden.