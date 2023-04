FCN-Pokalsieg 2007: Als ein Däne zur fränkischen Legende wurde

1. FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart - diese Partie erinnert jeden Club-Fan sofort an einen magischen Maiabend im Berliner Olympiastadion. An diesem 26. Mai 2007 bekam der dänische Mittelfeldspieler Jan Kristiansen in der 109. Spielminute auf dem linken Flügel den Ball, zog in die Mitte und feuerte das Spielgerät in den rechten Winkel des Tores von Stuttgart-Keeper Timo Hildebrand. ARD-Reporter Steffen Simon fragte wenige Sekunde nach dem Treffer: "Wird ein Däne zur fränkischen Legende?"

Die Antwort: Ja, denn sein Treffer zum 3:2 entschied das Pokalfinale 2007 zugunsten des 1. FC Nürnberg. Am Mittwochabend treffen beide Teams erneut aufeinander - diesmal im Viertelfinale des DFB-Pokals. Zeit auf das letzte Duell zurückzublicken.

Trainerlegende Meyer: Wahrscheinlichkeit, Stuttgart zu schlagen tendierte gegen Null

Der 1. FC Nürnberg, der sich über einen 4:0-Halbfinalsieg gegen Eintracht Frankfurt für das Endspiel qualifiziert hatte, ging bereits nach 20 Minuten in Rückstand. Cacau traf für den VfB Stuttgart, der sich in der Bundesliga eine Woche zuvor die Deutsche Meisterschaft gesichert hatte.

"Die Stuttgarter hatten ein fantastisches Jahr hinter sich", erinnerte sich Trainer Hans Meyer am BR-Mikrofon anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Triumphs vor einigen Jahren. "Wir haben sie im Punktspiel zweimal geschlagen, in Stuttgart und bei uns zuhause. Dann tendiert die Wahrscheinlichkeit, dass du sie ein drittes Mal schlägst, gegen Null."

Cacau und Mintal müssen vom Feld

Doch dem Club sollte an diesem Abend auch der dritte Streich gelingen. Stürmer-"Phantom" Marek Mintal traf nur sieben Minuten nach dem Rückstand zum Ausgleich. Schließlich ließ sich der Stuttgarter Torschütze Cacau nach einer halben Stunde zu einem Faustschlag gegen Andreas Wolf hinreißen: Rote Karte wegen Tätlichkeit, der Club für mindestens 60 Minuten in Überzahl. Alles lief für den 1. FC Nürnberg, ehe VfB-Kapitän Fernando Meira Marek Mintal umtrat, der anschließend mit der Trage vom Feld gebracht werden musste.

Kurz nach der Halbzeit drehte das Team von Hans Meyer die Partie. Marco Engelhardt traf nach einem Eckball von Javier Pinola per Kopf zur Führung (47.). Doch zehn Minuten vor Schluss foulte Torwart Raphael Schäfer Mario Gomez im Strafraum und Pavel Pardo verwandelte den fälligen Elfmeter zum 2:2-Ausgleich (80.) Ausgerechnet Schäfer, von dem feststand, dass er ab der Saison 2007/2008 das Trikot des VfB tragen würde, war der Pechvogel.

Jan Kristiansen erlöst den Club

Es ging in die Verlängerung und in der 109. Minute nahm sich Jan Kristiansen ein Herz. In insgesamt 58 Pflichtspieleinsätzen für Nürnberg sollte dem Dänen nur ein Treffer gelingen - nämlich dieses Traumtor zum 3:2 für den Club gegen Stuttgart.

"Wenn man immer daran glaubt, dass man ein Tor schießt, dann klappt es plötzlich und das war natürlich nicht der schlechteste Zeitpunkt", grinste Kristiansen vor einigen Jahren in die BR-Kameras.

Meyer: Er wusste nicht, wohin mit dem Ball

"Er wusste nicht, wohin mit dem Ball und hat dann gesagt 'tust ihn einfach ins Tor'. Das war schon gut", sagte Trainer Meyer rückblickend. Am Ende reichte es zum Pokalsieg - dem vierten in der Geschichte des FCN. Der Rest waren Feierlichkeiten - besonders am nächsten Tag auf dem Nürnberger Hauptmarkt.

"Was hier Franken losgelassen hat nach Erfolg in Berlin, das kann man niemandem beschreiben", erinnerte sich Meyer, der den Verein innerhalb von eineinhalb Jahren aus dem Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga zum Pokalsieg geführt hatte. Den Triumph habe "jeder Junge in einer unglaublichen Art und Weise noch wie gestern vor den Augen".

Wiedersehen am Mittwoch

Und diese Erinnerungen kommen natürlich wieder hoch, wenn sich der 1. FC Nürnberg und der VfB Stuttgart am Mittwochabend - diesmal im Nürnberger Max-Morlock-Stadion und im Pokal-Viertelfinale wiedersehen (ab 18 Uhr im BR24Sport-Livecenter in der Livereportage zum Hören). Einen ähnlichen Ausgang wie im Mai 2007 würden die Clubfans sicherlich begrüßen.