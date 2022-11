FCN-Hauptversammlung: Verschmelzung mit Club-Frauen beschlossen

Einen Tag vor dem großen Spiel bevor die Frauenmannschaft des 1. FC Nürnberg zum ersten Mal im Max-Morlock-Stadion aufläuft, gab es für sie bereits einen Grund der Freude: Der Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg soll mit dem Frauen- und Mädchen-Verein des Clubs verschmelzen. Dafür haben alle anwesenden Mitglieder des FCN auf der Jahreshauptversammlung gestimmt, teilt der Verein mit.

FCN-Vereinsverschmelzung: Entscheidung einstimmig

Für die Zustimmung war eine Dreiviertel-Mehrheit erforderlich, ohne Gegenstimme wurde die Hürde aber übersprungen, so der Club weiter. "Was in den letzten Jahren zwischen den Männern und dem FCN-Frauen- und Mädchenfußball entstanden ist, ist einfach nur inspirierend. Wir sind richtig stolz darauf, die Clubfrauen auf unserer Seite zu haben. Die Verschmelzung wird uns unheimlich guttun", prognostiziert der Kaufmännische Vorstand beim FCN, Nils Rossow.

Stehende Ovationen für Beschluss

Auch für Sportvorstand Dieter Hecking sei es extrem wichtig an einem Strang zu ziehen. "Die Clubfrauen haben diese Verschmelzung mehr als verdient. Ich stehe mit allem dahinter was ich habe, weil ich schon immer ein großer Verfechter des Frauenfußballs bin."

Für die Entscheidung gab es auf der Jahreshauptversammlung stehende Ovationen, teilt der FCN auf Twitter mit.