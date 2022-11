FCN-Frauen fiebern auf das DFB-Achtelfinale gegen Wolfsburg

Sie sind die Underdogs in diesem Spiel: Die Frauen des 1. FC Nürnberg treffen auf die wohl beste Mannschaft im deutschen Frauenfußball. Als Zweitligist werden sie aber dennoch versuchen, das DFB-Pokalviertelfinale zu erreichen, denn: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, wie es so schön heißt. Und so hoffen die Club-Frauen mit mehr als 15.000 Fans im Rücken, die großen Rivalinnen aus Wolfsburg doch schlagen zu können. Erstmals im Max-Morlock-Stadion und mit der Kulisse im Rücken werden sie alles daran setzen, den Meisterinnen und bisher ungeschlagenen Tabellenersten der Frauen-Bundesliga und Champions-League-Tabellenführer ein Bein zu stellen.

Spielen gegen große Namen – da wäre zum Beispiel Alexandra Popp

Schwer genug wird das werden, denn unter den Wolfsburgerinnen sind zahlreiche Nationalspielerinnen, allen voran Alexandra Popp. Die Europameisterschafts-Heldin ist eine der besten Spielerinnen der Welt. Ihr VfL das Maß aller Dinge in Deutschland, meint Club-Torhüterin Lara Felix. Doch die Club-Frauen gehen gestärkt mit zwei Siegen im Rücken und Platz sechs in der 2. Bundesliga ins Pokal-Achtelfinale. Aber natürlich, so Club-Coach Osman Cankaya, sei es ein ganz spezielles, emotionales Spiel für seine Spielerinnen: "Emotionen sind gut. Wir haben aber am Montag in der Besprechung gesagt, dass wir das Spiel ganz sachlich abarbeiten werden und die Emotionen erst am Sonntag zulassen werden."

Einige Verletzungssorgen beim Club

Was die Spielerinnen betrifft, so muss der Club-Trainer auf einige verzichten: Nadja Burkhard, Michaela Drescher, Leonie Vogel und Nele Baureisen fallen allesamt mit einem Kreuzbandriss aus. Letztere konnte in dieser Woche wieder teilweise ins Training einsteigen, hieß es auf der heutigen Pressekonferenz. Die Partie am Sonntag komme für die 18-Jährige aber noch zu früh. Auch Mona Gellert (Riss im Meniskus) und Franziska Mai (Riss des Syndesmosebandes) werden das Team nicht auf dem Platz unterstützen können.

Fast ganz Wolfsburg auf Länderspielreise

Vom Club ist Lara Felix von der DFB-Auswahl zurückgekehrt – aus Wolfsburg waren dagegen elf Spielerinnen abgestellt: Lena Oberdorf, Lena Lattwein, Jule Brand, Svenja Huth, Alexandra Popp, Merle Frohms und Kathrin Hendrich waren mit dem DFB auf USA-Reise. Darüber hinaus spielten Rebecka Blomqvist (Schweden), Ewa Pajor (Polen) und Sara Agrez (Slowenien) für ihre Nationalteams. Lena Oberdorf verletzte sich bei ihrem Einsatz gegen die USA an der Schulter und wird am Sonntag nicht zum Einsatz kommen. Aber man sieht: Den Nürnbergerinnen steht eine Herkules-Aufgabe bevor.

Rekordkulisse für die Club-Frauen

Normalerweise spielt das Nürnberger Team von Cankaya, das seine zweite Zweitliga-Saison spielt, am Valznerweiher vor höchstens etwa 200 Zuschauern. Schon jetzt am Donnerstag sind die Verantwortlichen und das Team begeistert von der Resonanz, die das Spiel unter den Fußballfans ausgelöst hat. Auf Facebook hat der 1 FC Nürnberg Frauen- und Mädchenfußball gepostet, dass bereits 15.000 Tickets verkauft wurden.