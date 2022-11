FCN bezahlt Sieg teuer: Zwei neue Langzeitverletzte beim Club

Wekesser mit Kreuzbandverletzung

Parallel zu Lawrence musste auch Erik Wekesser behandelt werden. Der Linksverteidiger der Nürnberger, der vor der Saison ablösefrei von Jahn Regensburg gekommen war, ging nach einem Zweikampf im Mittelfeld zu Boden. Wekesser spielte weiter. Zu Beginn der zweiten Halbzeit knickte er aber um, wieder mit dem selben Knie. Danach musste auch er ausgetauscht werden. Die Diagnose bei ihm: Verletzung des vorderen Kreuzbands. Damit fehlt auch er dem Club monatelang. "Das ist extrem bitter für die beiden Jungs. Wir werden sie als Gruppe auffangen“, wird Sportvorstand Dieter Hecking auf der Vereinswebsite zitiert.

Engpass auf der Linksverteidiger-Position

Nach der Verletzung von Wekesser hat der Club nun keinen Linksverteidiger mehr im Kader. Bereits zu Beginn der Saison hatte sich Tim Handwerker im Spiel bei Jahn Regensburg am Kreuzband verletzt und steht dem 1. FC Nürnberg frühestens im Saisonfinale wieder zur Verfügung. Ob die Franken in der Winterpause auf dem Transfermarkt nach Ersatz suchen, ließ Sportvorstand Dieter Hecking heute offen: "Ob und wenn wie wir tätig werden, entscheiden wir in den kommenden Tagen und Wochen.“ Die finanziellen Möglichkeiten der Franken sind bekanntermaßen limitiert.

Nathaniel Brown aus der U19 kann die Position spielen. Auch Enrico Valentini könnte von der rechten auf die linke Seite gezogen werden. Als Rechtsverteidiger hat Valentini in dieser Saison seinen Stammplatz an Neuzugang Jan Gyamerah verloren, der vor der Saison vom Hamburger SV an den Valznerweiher gewechselt war.

Nürnberger Lazarett füllt sich weiter

Wekesser und Lawrence sind zwei weitere Neuzugänge auf der üppigen Verletztenliste. Taylan Duman hat sich vor wenigen Wochen einen Syndesmosebandriss zugezogen. Innenverteidiger Florian Hübner laboriert an einer komplizierten Rückenverletzung. Die Rückkehr beider Spieler auf den Platz ist noch unklar. Manuel Wintzheimer fiel die letzten Spiele mit einer Innenbandzerrung aus, dürfte dem Club bei entsprechendem Heilungsverlauf aber zum Rückrundenstart Ende Januar zur Verfügung stehen.

Club weiterhin im Abstiegskampf

Auch wenn der Sieg gegen Paderborn den 1. FC Nürnberg auf Platz 11 katapultiert hat, befindet sich das Team von Trainer Weinzierl weiterhin in akuter Abstiegsgefahr. Der Relegationsplatz und Platz 17 sind nur zwei Zähler entfernt. Zum Rückrundenstart empfängt der Club am 29. Januar den FC St. Pauli im Max Morlock Stadion.