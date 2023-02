FCN atmet auf, muss sich aber weiter steigern

"Ich hoffe, der Sieg gibt uns Selbstvertrauen, der uns dann über die kommenden Wochen trägt", sagte Club-Trainer Markus Weinzierl nach dem glücklichen 5:3 nach Elfmeterschießen im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Fortuna Düsseldorf. Recht hat er, denn phasenweise spielte seine Mannschaft zwar ordentlich. Auch Wille und Kampfgeist war ihr nicht abzusprechen. Vor allem im Spiel nach vorne ist aber noch viel Luft nach oben.

Mehr Mut im Offensivspiel hatte sich der Coach gewünscht. Das setzten seine Spieler nach zuletzt zwei 0:1-Niederlagen phasenweise auch um, wurden jedoch zunächst nicht belohnt. Lino Tempelmann scheiterte aussichtsreich am stark reagierenden Fortuna-Torwart Florian Kastenmaier. In der Folge hatten aber die Gäste die besseren Möglichkeiten und gingen in Führung.

Bemühen ja - Umsetzung na ja

Der Club bemühte sich um ein strukturiertes Spiel nach vorne. Spätestens am Sechzehner war aber meistens Schluss. Zu fahrig waren die Aktionen. Und wenn doch mal ein Ball in die "Box" durchkam, vertändelten die Club-Stürmer oder schossen sich wie Kwadwo Duah selbst an.

Bemühen ja, Umsetzung na ja - so sah das aus. Erst Weinzierls Händchen sorgte für späte Glücksmomente: Der eingewechselte Taylan Duman traf mit einem abgefälschten Schuss in der Nachspielzeit zum 1:1 und verwandelte später seinen Strafstoß im Elferschießen sicher.

Fans wollen noch überzeugt werden

In der Liga ist am Wochenende Weinzierls Ex-Klub Jahn Regensburg zu Gast. Der Tabellen-16. trifft auf den 17. - die Club-Fans, von denen im Pokalspiel durchaus schon vereinzelt Pfiffe zu vernehmen waren, bei denen die Stimmung aber noch nicht kippte, erwarten endlich die Trendwende und den Nachweis, dass der Trainerwechsel Anfang Oktober vielleicht doch richtig war. Bisher konnte Weinzierl den Anhang nicht überzeugen - bei nur drei Pflichtspielsiegen vor dem Fortuna-Spiel (davon einer im Pokal bei Drittligist Mannheim) fehlten die Argumente.

"Ich kenne die Regensburger, die werden alles reinhauen", so Weinzierl, der bis zum Wochenende auf schnelle Regeneration bei seinen Spielern setzt. Die wird auch nötig sein nach 120 anstrengenden und nervenaufreibenden Minuten im Pokal.