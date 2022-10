Ingolstadt schlägt die Löwen - 1860 verliert Tabellenführung

Das oberbayerische Duell steht unter keinem guten Stern für die Löwen. Am Samstagnachmittag kassierte der TSV 1860 München gegen den FC Ingolstadt 04 eine 1:2-Niederlage und verlor - zumindest vorerst - die Tabellenführung.

Es ist das nächste Déjà-vu für die Löwen im Duell gegen die Schanzer. Denn Ingolstadt ist in den vergangenen Jahren zum Aufstiegsschreck der Löwen geworden. In der Saison 2019/20 und im darauffolgenden Jahr verspielten die Sechzger gleich zweimal den Aufstiegsrelegationsplatz am letzten Spieltag im Duell gegen die Schanzer. Nun rutschen sie durch die Niederlage am elften Drittliga-Spieltag auf Tabellenplatz zwei, die Ingolstädter klettern auf den vierten Rang und sind nur noch zwei Zähler vom Relegationsplatz entfernt.