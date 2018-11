vor etwa einer Stunde

FCI-Coach Nouri will gegen Bielefeld ersehnten ersten Sieg

Nach zuletzt zwei Unentschieden geht der Tabellenletzte FC Ingolstadt vorsichtig optimistisch in das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Alexander Nouri will in seiner siebten Partie als FCI-Trainer endlich den ersten Sieg feiern.