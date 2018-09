FCB will mit "Schwung aus der Bundesliga" nach Lissabon

"Wir sind guter Dinge und reisen nach dem guten Ligastart mit viel Selbstvertrauen hierher", sagte der Keeper. Ziel sei definitiv der Gruppensieg - und das so bald als möglich, sagte Neuer. Wir wollen erster werden in unserer Gruppe und das sobald wie möglich. Dafür soll in der ersten Partie möglichst durch einen Sieg in Lissabon (Mittwoch, 21.00 Uhr, live auf B5 aktuell) der Grundstein gelegt werden.

"Bisher alles gewonnen, weiter so!"

In die gleiche Kerbe stieß auch Kovac vor seinem Debüt als Trainer in der Königsklasse mit "absoluter Vorfreude". "Wir haben alle unsere Pflichtspiele bisher gewonnen – und wollen auch das hier gewinnen", sagte er mit großem Selbstbewusstsein. Durch eine gute erste Partie wolle er "für die nötige Ruhe in der Gruppenphase sorgen".

"Mit 16 Spielern stemmen wir das"

Ihm ist aber auch klar, was sein Team in Portugal erwartet: der Rekordmeister des Landes, der dazu noch mit gehöriger Wut im Bauch antreten wird. Sechs Niederlagen, 1:14 Tore - vor einem Jahr erlebte das Team von Trainer Rui Vitória eine deprimierende Gruppenphase. Deshalb "wollen sie jetzt bestimmt viel mehr zeigen", warnte Kovac. Trotz der jüngsten Verletzungsausfälle ist der Coach zuversichtlich: "Wir haben 16 gesunde Feldspieler mitgebracht. Auch mit den Jungs werden wir das stemmen und erfolgreich sein". Zur Sicherheit flogen trotzdem die Nachwuchsspieler Paul Will und Woo-Yeong Jeong mit. "Wenn es gut läuft", kann sich Kovac auch vorstellen, diese Spieler einzuwechseln.

Thiago fehlte beim Abschlusstraining

Etwas bangen muss der Trainer um den Einsatz von Thiago. Der spanische Nationalspieler fehlte am beim Abschlusstraining im Estadio da Luz wegen Problemen am großen Zeh. Dafür waren die Nationalspieler Leon Goretzka und Franck Ribery dabei.