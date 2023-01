FCB-Trainingslager in Katar: Kahn will Interessen neu ausloten

Der FC Bayern ist auf dem Weg ins Trainingslager. Die Münchner bereiten sich in Katar schon seit 2011 im Winter-Trainingscamp auf die Rückrunde vor. In den vergangenen zwei Jahren war die Reise wegen der Corona-Pandemie allerdings ausgefallen.

Nagelsmann muss enttäuschte WM-Teilnehmer aufbauen

Für Bayerncoach Julian Nagelsmann geht es ausgerechnet im Emirat, in dem die Weltmeisterschaft stattfand, darum, das ernüchternde Abschneiden bei dem Turnier aus den Köpfen der meisten Nationalspieler zu bringen und den Fokus wieder auf die kommenden Aufgaben zu legen. Am 20. Januar startet der Tabellenführer mit dem Spitzenspiel bei RB Leipzig in die Restsaison.

Salihamidzic bestätigt Gespräche mit Sommer

An Bord des Bayern-Sonderflugs war zwar noch kein Ersatz für den verletzen Kapitän und Stammtorwart Manuel Neuer, doch Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätige vor dem Abflug nun erstmals das Interesse an Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach. "Ich spreche ungerne über Spieler anderer Vereine, aber auf jeden Fall ist das schon ein Thema, klar", sagte er bei Sky. Vorstandschef Oliver Kahn bezeichnete die Suche als schwierig. Es hätten "nicht gerade viele Vereine Lust, ihre Nummer eins abzugeben", sagte er der Bild.

Daley Blind reist mit - Mazraoui fällt aus

Mitgereist ist der frisch verpflichtete Daley Blind. Der Verteidiger ist auch ein Ersatz für den verletzten Lucas Hernandez. Marokkos WM-Star Noussair Mazraoui fehlte dagegen beim Abflug. Bei dem 25-Jährigen war nach der WM bei einer Untersuchung durch Bayern-Mannschaftsarzt Roland Schmidt eine milde Entzündung des Herzbeutels festgestellt worden. Der 25-Jährige stehe Nagelsmann wegen der Erkrankung deshalb "zunächst nicht zur Verfügung", teilte der Rekordmeister am Freitag mit. Die Verpflichtung von Blind sei angesichts der Ausfälle von Mazraoui und Hernandez "ein glücklicher Umstand. Wir haben eine gute Lösung gefunden", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Neben Neuer und Hernandez stehen auch Sadio Mané und Bouna Sarr Bayerntrainer Julian Nagelsmann nicht zur Verfügung . Sie werden ihr Reha-Programm in den kommenden Tagen in München fortsetzen, hieß es. Marcel Sabitzer laboriert derzeit an einer Grippe. Dafür stoßen im Emirat die letzten WM-Teilnehmer um die Franzosen Kingsley Coman, Dayot Upamecano und Benjamin Pavard zur Mannschaft.

Kahn kündigt Gespräche zu Sponsorenvertrag an

Kahn führt die Reisegruppe nach Doha an. Dort ist für ihn wieder die umstrittene Partnerschaft mit Qatar Airways ein Thema. Der Sponsorenvertrag mit der Fluggesellschaft läuft in diesem Jahr aus, eine Entscheidung über eine mögliche Verlängerung naht also. WM-Gastgeber Katar wird wegen der Menschenrechtslage und Situation für ausländische Arbeiter scharf kritisiert. Viele Fans des FC Bayern sehen die finanziell lukrative Zusammenarbeit mit der Airline sehr kritisch.

Wie es mit dem Sponsorenvertrag aus Bayernsicht weitergehen soll, ließ Kahn offen: "Zunächst wird es darum gehen, Bilanz zu ziehen und dann gegenseitig die Interessen neu auszuloten. Dabei werden wir sportliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen diskutieren", so Kahn: "Wasserstandsmeldungen dazu wird es nicht geben."

Fanclub-Dachverband Club Nr. 12: "Das können sie nicht geil finden"

Der Fanclub-Dachverband Club Nr. 12 hatte kurz vor dem Abflug der Bayer-Profis auch ein Ende der Zusammenarbeit gefordert. "Wie und von wem, ist zweitrangig", sagte der Sprecher der Vereinigung aktiver Bayern-Fans, Alexander Salzweger, den Portalen "Spox" und "Goal". "Ich kann mir vorstellen, dass Katar keine Lust mehr auf einen Verein wie Bayern hat. Es gibt die ganze Zeit Diskussionen, sie müssen Vertreter zu Round Tables schicken und werden bei jeder Mitgliederversammlung angegriffen: Das können sie nicht geil finden."