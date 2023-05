FCB-Trainer Tuchel sieht "Vorteil" im Meisterkampf gegen den BVB

Das müssen ganz schöne Fußballspiele gewesen sein vor 35, 40 Jahren im Garten der Familie Tuchel im schwäbischen Krumbach. Sohn Thomas schnappte sich dort den Ball - und spielte nicht etwa die Partien des nahen FC Bayern München nach, sondern: "Gladbach und Werder waren meine beiden Teams als Kind, die habe ich nachgespielt im Garten", sagte der mittlerweile 49-jährige Trainer des FC Bayern München in der Pressekonferenz vor der Bundesliga-Partie am Samstag beim SV Werder Bremen.

Es wartet also ein kleines Rendezvous mit einer seiner fußballerischen Jugendlieben auf den Münchner Coach (ab 18.30 Uhr in der Livereportage zum Hören im BR24Sport-Livecenter). Schon damals habe ihm Bremens Angriffs-, "Spektakel"-Fußball imponiert - "wenn da das Flutlicht anging" im Europapokal. Und daran hat sich für Tuchel auch später unter Thomas Schaaf und unter dem aktuellen Coach Ole Werner nicht so viel verändert. Mit ihrem "sehr direkten Spiel in die Spitze" könnten die Bremer die Münchner ärgern.

Tuchel warnt seine Mannschaft

Die Oberbayern sollten sich aber im aktuell so engen Meisterkampf besser nicht ärgern lassen. Auch darauf wies der Trainer am Tag vor dem Auswärtsspiel hin - und warnte sein Team: "Wir müssen einfach vorlegen. Wir können uns keine großartigen Ups and Downs mehr erlauben." Schließlich ist der Titelkonkurrent Borussia Dortmund nur einen Zähler hinter den mit 62 Punkten führenden Münchnern in der Bundesliga. Der BVB kann am Sonntag im Heimspiel gegen Wolfsburg nachlegen.

"Es ist grundsätzlich ein Vorteil, vorlegen zu können", sagte Tuchel daher. "Aber du musst es halt machen." Am vergangenen Sonntag zogen die Münchner nach ihrem Sieg gegen Hertha an den Dortmundern vorbei, weil diese zuvor in Bochum patzten.

Münchner Personalprobleme in Bremen

In Bremen fehlen den Münchnern allerdings einige Stars, "sehr eng" werde es im Titelendspurt, sagte Trainer Thomas Tuchel. "Es sind jetzt nicht mehr viele, die spielen können." Neben den Langzeitverletzten Manuel Neuer und Lucas Hernandez fehlen in Bremen der gelbgesperrte Leon Goretzka sowie weiter die verletzten Eric Maxim Choupo-Moting, dessen Rückkehr wegen Knieproblemen weiter offen ist, Alphonso Davies und Dayot Upamecano.

Zudem zog sich Josip Stanisic im Training einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu. Für Goretzka wird Ryan Gravenberch auf der Doppelsechs neben Joshua Kimmich spielen. "Das liegt auf der Hand, er hat es sich verdient", sagte Tuchel. Als Option für Choupo-Moting nannte er Routinier Thomas Müller, der zuletzt auf der Bank saß.

Zahlen sprechen für den FC Bayern

Aber nicht nur weil Tuchel die Bremer seit mehr als 35 Jahren genau beobachtet, gehen die Münchner mit einem positiven Gefühl ins wichtige Bundesliga-Duell: Sie gewannen die letzten 13 Partien bei Werder, es ist die längste Serie im deutschen Profifußball.

Und im engen Titelkampf deutet zudem fast alles auf den FC Bayern hin: Wenn die Münchner nach dem 30. Spieltag Tabellenführer waren, wurden sie in 28 von bisher 29 Fällen Meister. Die Ausnahme: 1992/93 wurden die Bayern noch abgefangen - von Werder Bremen.