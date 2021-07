FCB-Talent Fein soll in Fürth Bundesligaerfahrung sammeln

Zuletzt war Fein nach Eindhoven ausgeliehen und spielte dort mit Rio-Weltmeister Mario Götze, der von Borussia Dortmund kam, und dem früheren Augsburger Philipp Max zusammen. Jetzt geht es auf Leihbasis für ein Jahr zur SpVgg Greuther Fürth, die laut dem Geschäftsführer Rachid Azzouzi schon länger an ihm interessiert war. Dementsprechend freut sich Trainer Stefan Leitl "sehr, dass es uns gelungen ist, Adrian zu uns zu lotsen". Fein soll bei den Kleeblättern das zentrale Mittelfeld verstärken.

Der Neuzugang wird bereits beim Trainingslager der SpVgg dabei sein. Danach will Fein "die Chance ergreifen, regelmäßig zu spielen". Gleich zu Beginn der Saison will er mit seinem neuen Team "gemeinsam in die Bundesliga-Saison starten."

Spielpraxis gesammelt in Regensburg, Hamburg und Eindhoven

Der gebürtige Münchner kam bereits als Siebenjähriger zum FC Bayern. In der Saison 2017/18 gehörte er in der zweiten Mannschaft des FC Bayern zu den Stammspielern und erhielt einen Profivertrag. Danach wurde Fein ausgeliehen, um Spielpraxis sammeln zu können.

So kam er beim SSV Jahn Regensburg unter Trainer Achim Beierlorzer zu 21 Zweitligaeinsätzen. Bei seiner nächsten Station, dem Hamburger Sportverein, stand er 31 Mal auf dem Platz. Im Sommer 2020 kehrte Fein zunächst zum FC Bayern zurück, wurde aber schon im Herbst nach Eindhoven ausgeliehen. Fein ist fünfmaliger U21-Nationalspieler. Jetzt hat er bei den Kleeblättern die Möglichkeit, Bundesligaluft zu schnuppern.

Mit der SpVgg in der Bundesliga und im DFB-Pokal

Am 7. August findet für die Kleeblätter mit der Erstrundenpartie im DFB-Pokal beim SV Babelsberg (18.30 Uhr) das erste Pflichtspiel dieser Saison an. Mitte August feiert der Bundesliga-Aufsteiger am ersten Spieltag seine Premiere beim VfB Stuttgart.