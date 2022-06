FCB-Star Mané verspricht: "Nächste Saison wird das anders!"

Die ersten Stars des FC Bayern München starten in der kommenden Woche in die Saisonvorbereitung. Am 4. Juli steht die erste Einheit für eine Spielergruppe rund um Verteidiger Dayot Upamecano und Ersatztorhüter Sven Ulreich an. Die Nationalspieler, die im Juni noch Länderspiele absolviert haben, sowie die Neuzugänge werden im Laufe der darauffolgenden Tage ins Training einsteigen.

Müller als Fan und Helfer im Einsatz

So auch Thomas Müller, der die Fußballpause nutzt, um seine Frau beim CHIO in Aachen zu unterstützen. Mit Chuck Bass hat die 32-jährige Dressurreiterin am Mittwochnachmittag im Rahmenprogramm des weltweit größten Reitturniers in einem Prix St. Georges ihren großen Auftritt. Ehemann Thomas ist dabei als größter Fan und Helfer im Einsatz.

Lob für Transferaktivitäten der Konkurrenz und des FC Bayern

Auch für Fußball ist das Münchner-Urgestein schon wieder bereit: "Ich freue mich richtig auf die neue Saison." Müller zeigt sich zudem von den Transferaktivitäten der Konkurrenz beeindruckt. "In der Bundesliga rührt sich schon etwas", sagte er dem SID: "Borussia Dortmund hat einige Spieler verpflichtet, wir haben auch drei Neue." Er sei "gespannt, wie die ersten Spiele laufen". Gespannt ist er auch auf den hochgepriesenen Königstransfer Sané: "Ich freue mich sehr auf ihn. Er ist für den FC Bayern ein Riesentransfer", so Müller.

"Es ist ein positives Gefühl in der Luft, wenn ich an die Bundesliga denke, obwohl wir ja gerade noch im Sommerloch sind" Thomas Müller

Mané: "Wir werden alles geben"

Auch Neuzugang Sadio Mané freut sich auf die Kollegen und nutzt den Urlaub, um seine Ambitionen auf eine erfolgreiche Zeit in München zu untermauern. Nach den jüngsten Enttäuschungen des FC Bayern München in der Champions League sieht er für die kommende Spielzeit gute Chancen. "Ich habe die Spiele natürlich gesehen. Die Bayern haben alles versucht, aber sie konnten nicht ihre Top-Leistung abrufen. Das Gefühl kenne ich nur zu gut, so erging es uns bei Liverpool in der Vorsaison bei Atlético Madrid", so der 30-Jährige im "Sport-Bild-Interview". Er versichere aber: "Nächste Saison wird das anders! Jetzt bin ich hier, und wir werden alles geben".

Bayerns "Mia-san-mia" wirkt schon

"Wir müssen überzeugt sein, dass wir alles schaffen können. Und wenn ich die Qualität dieser Mannschaft sehe, gehört sie für mich zu den besten in Europa", sagte der Offensivspieler. Die Münchner waren in diesem Jahr im Viertelfinale gegen den FC Villarreal ausgeschieden. Im Vorjahr war Paris Saint-Germain in derselben Runde die Endstation.

Mané beim FC Bayern angekommen

Mané hatte in der Vorwoche einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 bei den Bayern unterschrieben. Zuvor hatten sich die Münchner mit dem FC Liverpool auf einen Wechsel geeinigt. Dem Vernehmen nach überweisen die Münchner 32 Millionen Euro als Ablösesumme für den Senegalesen nach Liverpool. Der Betrag könnte durch Zusatzleistungen auf 41 Millionen ansteigen.