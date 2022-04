FCB-Star Bühl reist ab - Dallmann und Rall gegen Serbien dabei

Dafür stehen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei der Partie am Dienstag (16.00 Uhr) in Stara Pazova Offensivspielerin Maximiliane Rall und Mittelfeldakteurin Linda Dallmann, die in Bielefeld nur auf der Tribüne saßen, wieder zur Verfügung. Das Duo war nachgereist, da es zuvor einen positiven Corona-Test hatte.

Comeback von Nationaltorhüterin Schult geplatzt

Torhüterin Almuth Schult sollte gegen Serbien erstmals nach fast drei Jahren wieder zwischen den Pfosten in der DFB-Auswahl stehen. Die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg musste am Sonntag jedoch wegen Schulterbeschwerden abreisen, wie der DFB mitteilte.

Ziel gegen Serbien: Achter Sieg im achten Spiel

Die Zielvorgabe ist im Qualifikations-Duell ist dennoch klar gesetzt, denn mit dem achten Sieg im achten Spiel in Serbien kann die DFB-Auswahl schon vorzeitig das Ticket für die WM 2023 in Australien und Neuseeland lösen. "Wir wollen jetzt den Schritt machen und mit diesem Bewusstsein zur EM fahren", sagte Voss-Tecklenburg, die bei der Reise nach Belgrad in Absprache mit den Klubs auf Lena Lattwein, Felicitas Rauch (beide VfL Wolfsburg) und Bühl (Bayern München) verzichtet.

Rauch hatte wie Bühl beim 3:0-Erfolg getroffen. Lattwein hatte die Auswahl trotz muskulärer Probleme begleitet und absolvierte dort Behandlungen und leichte Trainingseinheiten.