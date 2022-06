FCB-Spielerin Bühl glänzt bei Torspektakel der deutschen Elf

Nach nervöser Anfangsphase mit einigen Fehlern fand die DFB-Auswahl wie von der Trainerin Martina Voss-Tecklenburg gewünscht in ihr druckvolles Spiel. Schnelles Umschalten und tolle Übersicht brachten so die frühe Führung ein. Denn Mittelfeldmotor Magull setzte Bühl mit einem perfekten Pass in die Tiefe in Szene. Die Flügelspielerin blieb in ihrem 24. Länderspiel cool und schloss mit rechts zum 1:0 ab. Mit einem tollen Solo auf dem Flügel bereitete die 21-Jährige Bayern-Spielerin dann den zweiten Treffer durch Magull vor. Die Schweizerinnen konnten gegen die stark aufspielende deutsche Elf kein Zeichen setzen.

Deutschland bleibt dran

Nach dem Seitenwechsel bot sich das gleiche Bild, Deutschland blieb am Drücker, den Schweizerinnen fiel in der Offensive kaum etwas ein. Also fasste sich eben Bühl ein Herz, verzückte das Publikum erst mit einem Distanzschuss unter die Latte, um dann nach einem Pfostentreffer von Schüller noch einmal abzustauben. Die eingewechselten Dallmann, Brand und Lohmann erhöhten in der Schlussphase.

«Es tut super gut, so ein Spiel zu absolvieren. Das gibt Selbstvertrauen und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. So soll es weitergehen», sagte die überragende Bühl am ZDF-Mikrofon: «In der Pause haben wir einige Sachen angesprochen und wollten sie umsetzen. Das hat sehr, sehr gut geklappt.»

Fokus auf die Titelmission

Es war der letzte Test vor der Europameisterschaft, bei der die Deutschen direkt zu Beginn vor großen Herausforderungen stehen. Die Form der Rekordeuropameisterinnen überzeugte, sie zeigten sie spielfreudig und spritzig. Bis Mittwoch setzen die DFB-Frauen nun noch ihren finalen Lehrgang in Herzogenaurach fort. Am 3. Juli reist das Team von Frankfurt aus nach London, wo in Brentford das Basislager bezogen wird. Die weiteren Gruppengegner sind Mitfavorit Spanien (12. Juli) und Finnland.