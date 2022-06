FCB im Transferfenster: gutes Zwischenzeugnis, aber ein Makel

Wie ist der Stand bei Lewandowski?

Philipp Nagel: Ganz, ganz schwierig. Ne, also mein Bauchgefühl, sagt mir, er geht. Erstens: Wenn man sich die Aussagen der Bayern-Bosse nochmal in der Retroperspektive anschaut. Und vor allem in der chronologischen Rückschau.

Also da haben wir als Allererstes diese ganz klare Aussage von Vorstandschef Oliver Kahn, dass da er bleibt, daran muss er sich ja letztlich dann auch messen lassen, wenn er mehr oder weniger unmissverständlich in so einer frühen Phase sagt Lewandowski bleibt. Mittlerweile klingt das Ganze bei ihm und auch bei Hasan Salihamidzic wieder so nach dem Motto: Aktuell bleibt er zu 100 Prozent. Und das gibt natürlich extrem viel Raum für Spekulationen.

Vor allem, wenn man weiß, dass Barcelona sein Angebot jetzt erst vor kurzem noch mal wieder aufgestockt hatte. Aber auch das ist den Bayern zu niedrig. Ich bleibe aber dabei, wenn man den Bayern für für Robert Lewandowski 50 Millionen Euro den Bayern auf den Tisch legen wird, dann kommen Sie noch mal kräftig ins Nachdenken.

Aber das ist mehr auch nur so ein Bauchgefühl. Nicht, dass ich jetzt sagen kann oh, das ist auch so ein Zirkus des FC Bayern. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen, und ich tendiere aktuell eher mit, sagen wir 55 zu 45 dahin, dass Lewandowski doch gehen wird.