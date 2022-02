FCB-Frauen ziehen mit Schützenfest ins Pokal-Halbfinale ein

Die FC-Bayern-Frauen sind souverän in das Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die Münchnerinnen gewannen beim FC Carl Zeiss Jena deutlich mit 9:1. Torschützinnen waren Klara Bühl (9., 39.), Jovana Damnjanović (25., 37.), Lina Magull (42.), Saki Kumagai (55.), Any Adam (ET) (77.), Viviane Asseyi (82.) und Maximiliane Rall (88.)

FC Bayern als klare Favoritinnen nach Jena

Die Rollen hätten vor diesem DFB-Pokal Viertelfinale nicht klarer verteilt sein können. Auf der einen Seite die FC Bayern Frauen: Die amtierenden Deutschen Meisterinnen. In der aktuellen Bundesligasaison haben sie mit 48 Toren die beste Offensive, mit fünf Gegentreffern die beste Defensive. Das Ziel: Meisterschaft, Pokalsieg - und vielleicht die Champions League.

Auf der anderen Seite die Gastgeberinnen vom FC Carl Zeiss Jena. Aufsteigerinnen, aktuell Tabellenvorletzte. In der Bundesliga: 47 Gegentreffer, fünf Tore. Am vergangenen Bundesligaspieltag gelang in Bremen der erste Sieg der Saison (2:0).

Bayern dominiert von Beginn an

Wer dennoch einen Pokalfight erwartet hatte, bei dem die Underdogs die Favoritinnen ärgern können, wurde quasi ab dem Anpfiff eines besseren belehrt. Der FC Bayern dominierte von Anfang an - und belohnte sich früh.

Trotz extrem defensiver Grundausrichtung der Jenenserinnen, kamen die Münchnerinnen zu Chance um Chance, bis Klara Bühls abgefälschter Schuss das Torfestival eröffnete (9. Minute). Als Jovana Damnjanović in der 25. Minute auf 2:0 erhöhte, war die einzig positive Nachricht für Jena, dass die Münchnerinnen bislang nicht ihre effektivste Leistung zeigten.

Mit 5:1 in die Pause

Doch auch das sollte sich ändern. Damnjanović (37.), Bühl (39.) und Lina Magull (42.) setzten die Toranzeige binnen fünf Minuten auf fünf. Und selbst auf der anderen Seite übernahmen die Bayerinnen das Tore schießen. Nach Absprache-Problemen zwischen Torfrau Janina Leitzig und Hanna Glas prallte der Ball vom Fuß der Verteidigerin ins eigene Netz. Das zwischenzeitliche 1:4 für Jena - ohne Schuss aufs gegnerische Tor. Mit 5:1 war das Spiel schon lange vor dem Halbzeitpfiff entschieden.

Vier Tore in der zweiten Hälfte

Die zweite Hälfte ging weiter wie die erste: Chancen über Chancen - und das erste Tor nach knapp zehn Minute. Saki Kumagai besorgte das 6:1 (55.). Wieder dauerte es ein wenig, bis der FC Bayern nachlegte, wieder brachen danach alle Dämme. Dem Eigentor von Jenas Any Adam (77.) folgten die Treffer von Viviane Asseyi (82.) und Maximiliane Rall (88.).

"Das waren mindestens zwei Klassen Unterschied", sagte Jena-Trainerin Anne Pochert nach dem Spiel und fügte an "Das waren Welten. Das Ergebnis ist auch in dieser Höhe verdient."

Leitzig Verletzung als Wermutstropfen

Einziger Wermutstropfen für Coach Jens Scheuer - beim Stand von 6:1 verletzte sich Torhüterin Janina Leitzig am Oberschenkel und wurde von Cecilía Rán Rúnarsdóttir. Bis zum Halbfinale dürfte Leitzig aber wieder fit sein. Die Spiele sind für den 17. und 18. April angesetzt.