29.08.2024, 15:40 Uhr Videobeitrag

> Sport > FCB-Frauen: Von Olympiaparty, Supercup und Söder zu Auftaktsieg?

FCB-Frauen: Von Olympiaparty, Supercup und Söder zu Auftaktsieg?

Die Frauen des FC Bayern München hatten in den vergangenen Wochen einiges zu feiern. Am Freitag steht nun das Bundesliga-Auftaktspiel gegen Turbine Potsdam an - können Klara Bühl, Georgia Stanway und Co. die Erfolge in der neuen Saison fortsetzen?

Von Mona Marko