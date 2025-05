FCB-Frauen verabschieden Trainer Straus: "Es ist hart"

Hinter den Fußballerinnen des FC Bayern München liegt die erfolgreichste Saison ihrer Geschichte: Sie tüteten das Double ein, holten sich die Meisterschaft und den DFB-Pokal und kämpften sich trotz Hiobsbotschaften wie der schweren Verletzung von Lena Oberdorf und der Krebsdiagnose von Mala Grohs erneut an die nationale Spitze.

Gutes Miteinander als Erfolgsfaktor

Möglich war all das auch, weil die Münchnerinnen als Mannschaft funktionieren - auch abseits des Spielfelds. Die Sonntags-Torschützin Lea Schüller nennt das Miteinander den "Erfolgsfaktor" ihres Teams: "Das ist ein großer Faktor, dass wir einen guten Zusammenhalt haben, alle miteinander irgendwie befreundet sind."

Auch Bianca Rech, Direktorin der FC Bayern Frauen, sieht gerade im Überwinden der vielen Herausforderungen die Stärke des Teams, wie sie im Interview mit BR24Sport sagt: "Das spricht für den Kader, spricht für die Mädels, und für den vollen Fokus, den wir hatten in der Rückrunde."

Bianca Rech: "Hier geht ein Freund"

Der Erfolg spricht aber auch für Trainer Alexander Straus, der das Team in den vergangenen drei Jahren formte. Nach einer erfolgreichen Zeit als FCB-Coach war es für ihn am Sonntag das letzte Spiel in der Funktion.

Die Münchnerinnen hatten also nicht nur ihr Double zu feiern - sondern auch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihrem scheidenden Trainer - ein Abschied mit Emotionen. Bianca Rech sagt dazu: "Wir sind alle sehr traurig. Ich bin auch sehr traurig, es war eine tolle, großartige Zeit. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet, sehr vertrauensvoll auch. Hier geht nicht nur ein Trainer und Mensch, hier geht wirklich ein Freund".

Straus habe alles für diesen Verein gegeben, "das Herz hiergelassen und es gebührt ihm der höchste Respekt", so Rech weiter. Wer in die großen Fußstapfen treten soll, werde "zeitnah" bekanntgegeben, sagte Rech.

Lea Schüller schenkt Straus Doppelpack als Abschiedsgeschenk

Nach der Partie gegen die SGS Essen (3:0) trommelte Straus seine Mannschaft ein letztes Mal nach einem Spiel zusammen: "Ich bin stolz auf euch", sagte der Norweger mit Tränen in den Augen.

Worte, die Straus später noch einmal wiederholte, als er neben Lea Schüller ins BR-Mikrofon sprach: "Ich bin so stolz auf Lea. Ich glaube, es waren drei großartige Jahre mit Ups and Downs - meistens aber Ups. Ich hab zu Lea vor dem Spiel gesagt: 'Du musst mir heute zwei Tore als Abschiedsgeschenk geben - und das hat sie getan'". Am liebsten würde Straus Lea Schüller mit nach Los Angeles nehmen: "Naja, sie muss jetzt mit mir mitkommen", scherzte Straus und umarmte sie.

Und vermutlich würde er gleich die gesamte Mannschaft in seinen Koffer packen wollen: "Ich liebe dieses Team, ich liebe diesen Club, ich liebe alle hier. Es ist hart", so Straus, und da trieb es ihm wieder die Tränen in die Augen.