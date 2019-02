FCB-Frauen starten ins Jahr 2019 mit Topspiel gegen Wolfsburg

Das Damenteam des FC Bayern München hat vor der Partie gegen den Spitzenreiter (Sonntag, 15.00 Uhr) drei Punkte Rückstand. "Das ist so ein typisches Sechs-Punkte-Spiel. Wenn wir gewinnen, dann sind wir dran", erklärte Leupolz. Außerdem hat die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle nach einer 0:6-Klatsche im Hinrundenspiel gegen die Wölfinnen noch einiges gut zu machen. "Ja, also damals ist viel passiert, was man nicht erklären kann. Ich glaub', das passiert einmal in zehn Jahren. Wir haben so viel Revanche in uns, denen zu zeigen, dass wir nicht mit 6:0 abgespeist werden müssen, dass wir vielleicht einen Punkt holen können oder sogar drei", sagte die Nationalspielerin.

Mit Fanunterstützung gegen aggressive Wölfinnen

Nach der Winterpause wisse "keiner wo er so genau steht, deshalb wird es spannend", sagte die Mittelfeldspielerin. Nachdem das aber für beide Mannschaften gilt, freut sich Leupolz "einfach auf das Spiel". Dafür gilt es aber, die ersten Minuten schadlos zu überstehen. Denn die Wolfsburgerinnen werden sich kaum hinten reinstellen. "Ich glaube schon, dass sie uns aggressiv anlaufen werden und hohes Pressing spielen werden und versuchen, uns unter Druck zu setzen", sagt die 24-Jährige. "Wir hoffen aber auf die Unterstützung der Fans im heimischen Stadion", meinte die Allgäuerin.

Auf allen Hochzeiten vertreten

Noch sind die Bayernfrauen bei allen drei Wettbewerben dabei: im Pokal, in der Champions League und in der Meisterschaft. Damit letzteres weiterhin so bleibt, sollten die Münchnerinnen gegen Wolfsburg auf jeden Fall punkten.