FCB-Frauen nach Sieg gegen Wolfsburg auf Titelkurs

Die Meisterschaft in der Frauen-Fußballbundesliga bleibt spannend. Im Topspiel schlugen die Frauen des FC Bayern den VfL Wolfsburg mit 1:0 (0:0) und übernahmen die Tabellenführung. Georgia Stanway erzielte in der 85. Minute das Tor des Tages per Elfmeter.

Vorausgegangen war ein Handspiel im Strafraum, das Schiedsrichterin Fabienne Michel ahndete. Für die Münchnerinnen war es der zehnte Sieg im zehnten Heimspiel, für die "Wölfinnen" die erste Niederlage in dieser Saison überhaupt. Die Bayern führen nun in der Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor dem Erzrivalen.