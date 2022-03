FCB-Frauen nach dem CL-Aus: Zwischen Trauer und "Kopf hoch"

Wahnsinnig stolz und wahnsinnig enttäuscht sei er, sagte Jens Scheuer in der Mittwochnacht im Pariser Prinzen Park. Vor 30.000 Zuschauern hatte sich seine Mannschaft einen Kampf geliefert, der eigentlich aussichtslos erschien.

Nur zwei Auswechselspielerinnen im Viertelfinale

Mit nur zehn Feldspielerinnen aus der ersten Mannschaft und einer 1:2 Niederlage im Gepäck, reiste die Frauenmannschaft des FC Bayern München zu Paris Saint-Germain. Nur zwei Feldspielerinnen aus der zweiten Mannschaft nahmen auf der Auswechselbank platz.

Corona hatte die Reihen der Münchnerinnen stark dezimiert, Verletzungen und Gelbsperren taten ihr Übriges. Zwölf Spielerinnen fehlten Coach-Scheuer für den Kampf um den Halbfinaleinzug in der Champions League. Für den Europäischen Fußballverband UEFA kein Grund, das Spiel zu verschieben.

"Der Stolz ist enorm"

Und so taten die Münchnerinnen das, was ihnen übrigblieb: Sie kämpften, gingen über ihre Grenzen, wie es Julia Gwinn prophezeit hatte, kamen nach einem frühen Rückstand zurück, gingen sogar in Führung – und mussten schließlich in die Verlängerung. Auch das hatte Gwinn vorhergesehen.

Dort fehlte dann die Kraft. Acht Minuten vor Schluss setzte Paris gegen die Bayern, die nur einmal, in der 105. Minute wechselten, den K.o.-Schlag. 2:2. "Der Stolz ist enorm. Jeder hat alles reingeworfen. Aber momentan überwiegt leider der Frust", sagte Gwinn, der man diesen Frust und die Trauer beim Interview deutlich ansah.

"Wir schauen nach vorne"

Und auch Klara Bühl, die mit ihrem Schuss das 2:1 eingeleitet hatte, musste die Niederlage noch verkraften: "Wir waren ganz, ganz, ganz nah am Halbfinaleinzug. Es tut sehr weh." Doch Bühl wollte nicht zu lange den vergebenen Chancen hinterher weinen.

"Wir schauen nach vorne. Es gilt den Kopf nach oben zu nehmen, das Positive herauszuziehen und im nächsten Spiel es besser zu machen." Drei Tage Pause haben die Spielerinnen vom FC Bayern, um das Erlebte zu verarbeiten und die müden Beine zu erholen. Denn dann geht es in der Bundesliga wieder einmal um alles.

Fokus auf Wolfsburg

Denn am Sonntag geht es zum VfL Wolfsburg, der momentan die Bundesligatabelle anführt. Ein Punkt liegt zwischen den beiden Mannschaften. Mit einem Sieg könnten die Münchnerinnen die Spitze übernehmen. Bei einer Niederlage würde sich Wolfsburg absetzen.

Scheuer hofft, dass er dann zumindest auf einen Teil der Corona-Infizierten wieder zurückgreifen kann. Und zur Not, würden die Spielerinnen wohl sonst wieder in dezimierter Zahl alles in die Waagschale werfen.