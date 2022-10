FCB-Frauen gewinnen gegen Meppen

Die Fußballerinnen von Bayern München bleiben dem Titelverteidiger VfL Wolfsburg in der Bundesliga weiter auf den Fersen. Die Mannschaft von Trainer Alexander Straus setzte sich am Sonntag gegen den SV Meppen mit 3:1 (0:0) durch und festigte mit nun 13 Punkten den dritten Platz hinter Eintracht Frankfurt und Spitzenreiter Wolfsburg, der seine Führung am Nachmittag bei Werder Bremen aber ausbauen kann.

Die Nationalspielerinnen Klara Bühl (71.) und Lea Schüller (75.) sowie Franziska Kett (82.) trafen für die Münchnerinnen, die am Donnerstag noch bei Benfica Lissabon (3:2) in der Champions League den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel gefeiert hatten. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für Meppen gelang Kristina Maksuti (77.). Coach Straus rotierte nach dem Auftritt in der Champions League. Im Mittelfeld feierte die 18-Jährige Franziska Kett ihr Startelf-Debüt.

"Das Wichtigste war, heute zu gewinnen", sagte Straus nach dem Spiel. "Wir hatten über die gesamte Spielzeit die volle Kontrolle, aber Meppen ist sehr tief gestanden, hat mit elf Spielerinnen verteidigt und es uns so schwer gemacht. Aber die Mentalität der Mädels ist gut."

Frankfurt spielt Remis - Wolfsburg kann nachlegen

Die Münchnerinnen rücken damit bis auf einen Platz auf Eintracht Frankfurt heran. Die Zweitplatzierten aus Hessen spielten am Samstag gegen Hoffenheim nur Remis (3:3). Die Spitzenreiterinnen aus Wolfsburg , die bislang eine makellose Saison ohne Punktverlust spielen, stoßen am Nachmittag (16 Uhr) an.

Im Parallelspiel am Sonntagmittag gewann Verfolger SC Freiburg mit 5:0 (0:0) beim Schlusslicht Turbine Potsdam und liegt nur einen Zähler hinter Bayern auf Rang vier (12 Punkte). Die Tore für die Breisgauerinnen, gegen die die Münchnerinnen am kommenden Spieltag spielen, erzielten Jana Vojtekova (53.), Chiara Bouziane (67.), Giovanna Hoffmann (68.), Cora Zicai (81.) und Judith Steinert (87.).