FCB-Basketballer besiegen Würzburg und sind bereit für Barcelona

Die Basketballer des FC Bayern München sind bereit für die große Euroleague-Herausforderung gegen den FC Barcelona. Zwei Tage vor dem Playoff-Showdown gegen die Katalanen siegten die Münchner in der Bundesliga am Sonntagabend deutlich mit 92:57 (48:23) gegen s.Oliver Würzburg.

Nationalspieler Andreas Obst war mit 18 Zählern bester Werfer der Gastgeber, die am Dienstagabend (20 Uhr) im fünften und entscheidenden Spiel in Barcelona gefordert sind und als erstes deutsches Team in der Euroleague-Geschichte das Final Four erreichen wollen. Dieses findet vom 19. bis 21. Mai in Belgrad statt.

Bonn bleibt Tabellenführer, hat aber Alba im Nacken

Alba Berlin hat in der Basketball Bundesliga (BBL) aber den neunten Sieg in Folge eingefahren und allerbeste Chancen auf die Pole Position für die Play-offs. Der Meister und Pokalsieger besiegte am letzten regulären Spieltag die MLP Academics Heidelberg klar 110:70 (51:34) und rückte ganz nah an Tabellenführer Telekom Baskets Bonn heran, der bei den Niners Chemnitz 68:90 (36:41) unterlag.

Berlin hat mit 50:12 Punkten bei drei ausstehenden Nachholspielen noch die Gelegenheit, die Hauptrunde als Nummer eins abzuschließen. Bonn (52:16) hat bereits alle 34 Partien absolviert und muss abwarten, wie Berlin sich in den kommenden Tagen schlägt. Bayern ist Dritter.

Bamberg liegt im Kampf um Playoff-Platz vorne

Im Rennen um Rang acht hat der frühere Serienmeister Brose Bamberg nach einem Sieg über Braunschweig die besten Karten, die Hakro Merlins Craisheim (zwei Punkte zurück) haben aber den direkten Vergleich gewonnen. Beide Teams haben noch eine Partie zu spielen.

Der bereits abgestiegene frühere Meister Fraport Skyliners verabschiedete sich mit einem Erfolg in die Pro A, die Frankfurter besiegten medi Bayreuth mit 82:70 (48:39).