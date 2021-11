FCB-Basketball: Nach Hirn-OP - Zipsers Kampf für das Comeback

Zipser ohne konkrete Comeback-Pläne

Das erste Mal warf der 27-Jährige im August wieder Körbe in der Halle des FC Bayern. Alleine. Seitdem geht es stetig bergauf. Vor zwei Wochen konnte Zipser das erste Mal wieder mit Körperkontakt trainieren. Doch über mögliche Comeback-Pläne mochte der 27-Jährige noch nicht reden. "Meine Reha ist wirklich eine Achterbahnfahrt: stetig aufwärts, aber immer wieder auch mal eine Woche zurück."

Außerdem fehlten laut Zipser noch ein paar Sachen: "Selbst in der Halle am Anfang, wenn wir was Neues getestet haben und ich meinen Kopf drehen sollte - da bin ich einfach hingeflogen." Es seien zehn, 15 Sachen, auf die er jetzt achten müsse: Den Ball fangen, den Ball rüber nehmen, Dribbling und den Wurf. "Normalerweise denke ich aber nur eine Sache: Oh, ich bin frei, ich werfe!", sagte der Basketballer.

FC Bayern Basketballer in der Euroleague gefordert

Der ambitionierte Plan des FC Bayern: Noch in diesem Winter soll Zipser wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. Wenn seine Teamkollegen an diesem Donnerstag (18.00 Uhr) zu ihrem Euroleague-Spiel bei ZSKA Moskau auflaufen, wird Zipser also nicht dabei sein. Münchens Trainer Andrea Trinchieri hofft auf einen Sieg in Moskau und damit auf einen weiteren Coup nach zwei Euroleague-Heimsiegen in Serie.

Auch wenn ZSKA um Nationalspieler Johannes Voigtmann für ihn und seine Mannschaft eine unglaubliche Herausforderung darstellt: "Sie sind immer ein Kandidat für das Final Four, für die Trophäe", befand der Bayern-Coach. Es werde daher "super schwer" gegen die Russen.