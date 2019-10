FCA will sich in Gladbach "von einer anderen Seite zeigen"

"Aus der Analyse heraus" ergäbe sich "ein neuer Plan für einen neuen Gegner", sagte der Coach. Dazu gehöre auch die Veränderung durch zwei, drei andere Spieler. Besonders auf den Kreativposten sieht er Verbesserungspotenzial. Namen nannte er allerdings noch keine.

Umschaltspiel mit großem Steigerungspotenzial

Bezüglich der Spielweise verweist er besonders auf das Umschaltspiel: Da sei der FC Augsburg "im Moment nicht so gut, wir brauchen in jeder Phase mehr Konter. Denn daran wächst man und wird größer". Vertrauen hat er auf seine Defensivabteilung, trotz der drei Gegentore beim 0:3 gegen Leverkusen: "Wir haben den höchsten Pressingdruck, diese Statistiken führen wir an".

"Wir haben am Wochenende die Chance, uns von einer anderen Seite zu zeigen." FC Augsburg-Trainer Martin Schmidt

Ungewöhnliche Anstoßzeit: sonntags um 13.30 Uhr

Wegen der ungewohnten Anstoßzeit für die Partie am Sonntag (13.30 Uhr) musste der Schweizer Coach auch die Einstimmung auf das Spiel anpassen. "Wir trainieren unter der Woche ja auch am Vormittag, das ist nicht so entscheidend. Was anders ist, ist die Herangehensweise am Spieltag: Der Tag muss insgesamt früher beginnen, Mittagessen muss schon um 10.00 Uhr sein. Das ist sicher ungewohnt", erklärte Schmidt.

Gladbach "zurecht" international aktiv

Lobend äußerte er sich über die Gladbacher. Zurecht spiele "die Mannschaft international", sagte Schmidt. Eine Schwächung wegen des Einsatzes in der Europa League erwartet der Coach nicht: "Zwar spielen sie am Donnerstag, aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass sie müde sind". Stattdessen appellierte er an sein Team: "Wir müssen unsere Hausaufgaben machen".